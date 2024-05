Bollo e assicurazione ridotti del 70% nel paese del targhe polacche, attenzione però: il prezzo da pagare per gli altri è altissimo

Gli italiani in questi anni sono stati chiamati a sostenere delle spese incredibili per il pagamento del bollo e anche dell’assicurazione, con le targhe polacche si può ottenere un risparmio anche del 70%… ma il costo da pagare è un altro se fai un incidente.

Non è la prima volta che si parla dell’aumento dei costi da sostenere circa il pagamento delle assicurazioni, in alcuni casi specifici si può arrivare anche a circa 600 euro ogni sei mesi solo ed esclusivamente per la responsabilità civile. Costi che, inevitabilmente, vanno ad aumentare nel momento in cui cerchiamo altre formule contrattuali come quelle del furto incendio.

Una cosa che non va mai dimenticata, però, riguarda il fatto che il costo di un’assicurazione può essere influenzato da numerosi fattori a seconda della zona di pertinenza dove si stipula il contratto, il quale coincide sempre, o quasi, con quella di residenza.

Non è un mistero che il costo dell’assicurazione viene influenzato anche dall’incidenza di sinistri che si verificano nella zona in questione, insieme al tasso di criminalità relativo a quello del furto di automobile.

Sulla base di tale motiva, infatti, moltissimi cittadini italiani hanno deciso di affidarsi ad aziende assicurative polacche al fine di avere la copertura prevista dalla legge, Mignani di ciò a cui stanno andando incontro.

Aumenta il numero delle assicurazioni polacche, risparmi 70% ma non è tutto

A fare luce sulla questione è stata una recente inchiesta realizzata da due inviati de Le Iene, Nicolò De Devitiis e Marco Fubini, i quali si sono concentrati sulla città di Napoli dove pari ci siano davvero tantissime macchine motorini che esibiscono una targa polacca.

Da un attento esame della situazione è emerso che molti cittadini napoletani hanno deciso di affidarsi a queste compagnie polacche per fare in modo di risparmiare considerevolmente sul costo da sostenere per le assicurazioni, questo perché Napoli è considerata una città ad alto rischio per quanto riguarda furti d’auto e sinistri. Una formula poco ottima che comporta cifre esorbitanti per il pagamento delle assicurazioni, somme considerevoli difficili da sostenere per molti di loro che decidono di affidarsi così a compagnie polacche. Il mezzo in questione dovrebbe essere condotto in Polonia, immatricolato per eseguire il contratto e poi rispedito direttamente in Italia, cosa che non avviene perché pare si proceda solo alla stipula del contratto per poi richiedere il tutto in attesa che si riceva direttamente la targa a domicilio, senza che l’auto il motorino lasci mette e li togli italiano. Risolto però un problema monetario se ne presentano altri di natura legale.

Ecco cosa rischi se vieni beccato con queste targhe

Il servizio presentato dal programma Mediaset Le Iene, però, pone l’attenzione su un’altra storia riguardante le targhe polacche a Napoli ovvero quella del povero Peter che due mesi fa è stato investito da un moto motorino che, guarda caso, aveva proprio un’assicurazione di questo tipo.

Secondo quanto si evince da quanto spiegato Nicolò De Devitiis, l’uomo dovrà seguire un iter di cure molto complicato e potrebbe restare in condizioni gravi per sempre, motivo per cui dovrà seguire un determinato percorso di riabilitazione e probabilmente aver bisogno di un sostegno perpetuo. Solitamente questo tipo di danno viene risarcito direttamente dall’assicurazione per conto di chi ha stipulato il contratto ed è responsabile del sinistro, ma in questo caso specifico sarà il diretto interessato a dover risarcire di tasca propria dovendo sborsare cifre esorbitanti. Cosa peggiore maggiore, poi, che si evince sempre dal servizio del programma televisivo riguarda un problema di comunicazione che fa riferimento a una copertura totale dell’assicurazione, anche per danni come quelli citati, cosa che in realtà non esiste in alcun modo.