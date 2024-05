La città più cara del mondo è a due passi dall’Italia: non ci andare mai o diventi povero in due giorni

È stata trovata la città più cara del mondo, la quale si trova esattamente a due passi dall’Italia… nel caso in cui decidessi di visitarla non farti trovare impreparato, oppure diventerai povero men che non si dica.

Negli anni sono aumentati considerevolmente il numero di viaggi che una persona riesce a compiere in un anno, partiamo da un minimo di uno effettuato in città lontane da casa per i quali è necessario usufruire di un aereo per poterla raggiungere, insieme a piccoli weekend gite fuori porta realizzate a pochi chilometri da casa.

Quanto detto, dunque, ha favorito la possibilità di effettuare un’attenta analisi dei costi da sostenere ogni volta che ci si allontana da casa, in modo tale da trovare quella che ha oggi è considerata davvero la città più cara del mondo.

Si tratta di una location che possiamo definire sotto certi aspetti aspetti un insospettabile, in quanto per gli italiani è facile da raggiungere e per tante altre persone rappresenta persino una meta vita dove potersi trasferire e vivere una nuova vita.

Ecco di quale città stiamo parlando, insieme ad eventuali cose da sostenere nel caso in cui decidessimo di raggiungerla nel più breve tempo possibile.

Trovata la città più cara del mondo

Attraverso un’indagine sociale ed economica, insieme ai viaggi effettuati dalle persone lungo il largo per il mondo, è stata individuata quella che ha oggi è considerata davvero la città più cara al mondo ma al tempo stesso una delle medie più ambite da raggiungere sia durante il periodo periodo invernale che in quello estivo. Stiamo parlando della città no anche per essere la patria del cioccolato… ovvero Zurigo in Svizzera.

Il tutto non finisce di certo qui, perché in questa classifica rientra anche la vicina di casa interno dello stesso territorio nazionale, ovvero la città di Ginevra.

Fai attenzione a questa città vicinissima all’Italia, tutto costa più caro

Iniziamo dicendo che un franco svizzero a oggi vale 1,01 euro, ma ciò che preoccupa davvero è il caro vita è vacanza per coloro che si dirigono nella città di Zurigo. È stato riferito che due persone per visitare la città di Zurigo sono in grado di spendere almeno 1371 franchi. in una settimana, in questo calderone rientrano prevalentemente le spese degli hotel hotel e del volo ma dobbiamo aggiungere altre spese da sostenere per il cibo e visite turistiche.

Sembrerebbe che anche il McDonald’s di Zurigo sia tra i più cari del mondo, dove un pasto basico ha un costo che si gira intorno ai 19 franchi, motivo per cui prima di visitare questa città in Svizzera dobbiamo avere le spalle ben coperte e affrontare nel migliore dei modi tutte le varie spese.