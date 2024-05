Elezioni alle porte, hanno aumentato del 30% gli stipendi a scrutatori e presidenti | Iscriviti subito, non lo vuole fare nessuno

I più esperti già lo sanno, ora anche tutti gli altri. Conviene ancora di più fare da scrutatori e presidenti alle prossime elezioni.

In concomitanza con la fine delle scuole, il cui termine varia da regione a regione, gli italiani sono chiamati a votare per eleggere 76 membri del Parlamento europeo. Ovviamente bisogna avere compiuto i 18 anni ed essere cittadino italiano per votare qui nel Belpaese.

Per i nostri compaesani che risiedono in un altro Stato membro dell’Unione Europea hanno una doppia scelta: possono scegliere se votare nel proprio paese di residenza, solo ed esclusivamente se saranno rispettate determinate condizioni.

L’ultimo sondaggio Ipsos vede Fratelli d’Italia sempre avanti ma non come alle ultime elezioni. Vuoi per un calo di consensi per il partito della Meloni, vuoi per la crescita del Partito Democratico, il gap c’è ancora ma sarebbe meno accentuato.

La morte del Cavaliere non sembra aver arrestato la nuova crescita di Forza Italia, sempre più davanti alla Lega. In calo il Movimento 5 Stelle, in bilico per superare lo sbarramento per Renzi e Calenda. Per quanto credibile (fonte Corsera) sappiamo bene che la fotografia di quest’ultimo sondaggio potrebbe uscire fuori molto sbiadita: sia per l’affluenza alle urne sia a causa di chi cambia il proprio voto in funzione dell’andamento della campagna elettorale. Tant’è.

Una quarantina di euro in più

Le certezze sono che davanti a un’elezione c’è sempre una possibilità di guadagno. Come? Iscrivendosi al registro di chi si candida per essere scrutatore o, perché no, Presidente di Seggio. I più esperti lo sanno, poi, quest’anno il compenso è maggiore. Neanche di poco.

Sì, in via straordinaria i compensi per il gettone di presenza (non si firma nessun contratto) vengono aumentati del 30% in via straordinaria. Quindi, uno scrutatore percepirà un gettone di presenza di 156 euro, che diventano 195 (39 euro in più), nel caso del Presidente di Seggio. Questo nella stragrande maggioranza dei casi ma non equiparato a tutte le regioni.

Il vademecum

Per diventare scrutatore per la due giorni di elezione europea ovviamente bisogna avere 18 anni e inoltrare la domanda all’Ufficio elettorale del proprio Comune di residenza: chi non è stato scelto, non si disperi è prassi che sono molti poi quelli che non vanno.

A differenza degli scrutatori, invece, i presidenti di seggio vengono nominati dal presidente della Corte d’appello competente per territorio. Non si può rinunciare per un futile motivo ma bisogna sempre giustificarlo dandone immediata comunicazione. Sarà comito del Presidente nominare un vice e un segretario, che però non vedranno il loro compenso da scrutatore, aumentato.