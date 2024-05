Bollo e assicurazione ridotti del 70% nel paese del targhe polacche, attenzione però: il prezzo da pagare per gli altri è altissimo

Ben il 70% di sconto nel paese con le targhe polacche, peccato che non sempre tutto va liscio come invece dovrebbe essere.

Gli automobilisti sanno bene che tra le spese più onerose da affrontare per coloro che posseggono una vettura e la utilizzano regolarmente ci sono, da una parte il bollo auto, tassa di possesso della vettura. Questo deve essere pagato ogni anno, indipendentemente dal se si utilizza la vettura, basta il semplice esserne intestatario.

Dall’altra poi c’è la polizza RC auto, questa è obbligatoria per legge e non è possibile circolare se non se ne è in possesso. Stipulare una polizza assicurativa RC auto si rivela molto semplice, è sufficiente recarsi presso le agenzia presenti sul territorio o procedere a una scelta sul web.

In entrambe i casi si tratta di una spesa base per gli automobilisti che non possono proprio toglierla dal monte spese. Ma sembra che ci sia un modo per riuscire a pagare un importo di gran lunga minore rispetto al solito.

Proprio questo è ciò che spinge, in una specifica città italiana alla presenza di un gran numero di auto con targa polacca. Come è possibile tutto questo? A spiegarlo un servizio de Le Iene.

Qui un gran numero si auto polacche

Sembra che negli ultimi mesi a Napoli ci sia stato un vero e proprio boom di automobili con la targa polacca e il motivo sarebbe semplice, la stipula dei contratti di assicurazione sarebbero molto più convenienti. Le polizze RC auto negli ultimi tempi hanno subito una notevole impennata e occorreva trovare una soluzione.

Purtroppo però, quella che viene adottata non è affatto regolare senza considerare che si aumenta il rischio in maniera quasi spropositata. Insomma, vale la pena rischiare per un po’ di denaro che è possibile risparmiare?

Il rischio troppo elevato per gli automobilisti

Dallo stesso servizio de Le Iene evince come una pratica che può sembrare apparentemente molto semplice, peccato che non si riesce a comprendere il possibile rischio. La polizza stipulata per le auto polacche potrebbe essere economicamente conveniente, peccato che in caso di sinistro non è semplice come si pensa.

Proprio per questo motivi si configga di fare molta attenzione affinché non si cada nella truffa.