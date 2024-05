Metti una spugna nella lavastoviglie, il trucco per risolvere un problema molto particolare, risparmierai tempo, energia e denaro

Hai mai pensato di mettere la spugna nella lavastoviglie? Un trucco che non conosci ma che ti sarà molto utile.

In molte case è presente una lavastoviglie, che aiuta a sistemare la cucina in meno tempo quando ci sono molti piatti e stoviglie da lavare.

La sua utilità deriva non solo dal fatto che dimezza i tempi, occupandosi di lavare piatti e pentole mentre tu fai altro.

Sono le sue alte temperature a fare la differenza: tutto viene lavato e sterilizzato, il grasso si scioglie in poco tempo e tu non devi faticare più.

Ma molte persone usano mettere al suo interno una spugna. Se non conosci questo trucchetto, continua a leggere, ti sveliamo noi la verità.

Lavastoviglie: metti una spugna al suo interno

Se ti stai chiedendo perché dovresti mettere una spugna nella lavastoviglie, devi prima sapere una cosa molto importante. Sulle spugne che tu utilizzi per lavare i piatti sono depositati miliardi di batteri, tra cui è possibile trovare anche quello della Salmonella. Si calcola cha addirittura contengano un numero di batteri fino a 400 volte maggiore rispetto al sedile del water.

L’unica cosa che puoi fare è cambiare la spugna ogni settimana. Ma se non vuoi farlo perché ti sembra uno spreco, ti basterà lavarla in lavastoviglie. Ne uscirà pulita e disinfettata. Allo stesso modo però puoi usare la lavastoviglie anche per altri oggetti, più di quanto tu creda.

Cosa puoi lavare in questo modo

A proposito di batteri, che comunque ricoprono praticamente tutte le superfici, sai benissimo che nel frigorifero è facile che prolifino passando da un cibo all’altro e dalle confezioni al cibo. Durante la normale pulizia dell’elettrodomestico smonta mensole e ripiani e lavali in lavastoviglie. Anche i pennelli del trucco, che vengono a contatto ogni giorno con la nostra pelle delicata, possono essere sterilizzati così. Altro oggetto a cui non badiamo molto, sono le placche degli interruttori. Facci caso: vengono toccate anche con le mani sporche, per esempio quando rientri a casa e ancora non sei andato a lavarti. Infilale tranquillamente nella lavastoviglie e fai andare un ciclo rapido a temperatura media, e non dovrai più preoccuparti dei batteri.

Che sono presenti anche sui giocattoli dei bimbi di casa. Portati ovunque, a terra, in giardino, persino in spiaggia, devi assolutamente procedere ad una sterilizzazione perché i bambini portano tutto alla bocca. Posizionali nel portaposate o in un sacchetto per i panni e fai andare un normale ciclo di lavaggio. Ricordati però di non farlo con i giochini elettronici.