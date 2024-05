Addio bollette folli, ora risparmi un mare di soldi se attivi queste offerte di maggio, spicciati o scadono

Previsti grandi cambiamenti in arrivo per i cittadini italiani, finalmente si potrà dire addio bolletta dalle spese folli per risparmiare un sacco di soldi.

In questi anni abbiamo avuto modo di leggere numerose notizie che fanno riferimento all’aumento dei costi delle bollette, sia in campo energetico che di gas. Una vera e propria stancata per molti cittadini italiani, i quali si sono trovati in un evidente stato di difficoltà cercando di approfittare dei vari aiuti statali che sono stati messi a disposizione tenendo conto anche del reddito del richiedente.

Nel frattempo, i cittadini della nazione sono corsi ai ripari nel tentativo di individuare varie manovre di risparmio che possano essere attuate direttamente in casa, tenendo conto anche delle fasce orarie dove l’energia di riferimento ha un costo inferiore.

Il tutto non finisce di certo qui, perché in queste ultime settimane è stato fatto un importante annuncio riguardante proprio il costo da sostenere circa il pagamento delle bollette che permetterà agli italiani di poter contare su un vero e proprio risparmio.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come poter finalmente conquistare un traguardo così importante per le famiglie di tutta la nazione.

Basta bollette folli, ecco come puoi finalmente risparmiare davvero

Tenendo conto delle fasce orarie che garantiscono già un risparmio considerevole in casa, dobbiamo anche prestare attenzione alle nostre abitudini quotidiane e fare in modo di utilizzare i nostri elettrodomestici con parsimonia evitando di lasciarli nella funzione stand-by, la quale a fine mese incide considerevolmente sulla spesa da sostenere.

Al tempo stesso l’avvio al mercato libero dell’energia ha già preventivato un risparmio risparmio dell’energie elettrica con una percentuale incredibile. Secondo le prime stime si potrebbe passare da 0,41 centesimi a kilowatt a 0,11 centesimi a kilowatt, prezzo già imposto da marzo 2024.

Controlla la tua bolletta, finalmente tutto cambierà

I risparmi garantiti per l’energia elettrica possono arrivare anche per il gas, i cui costi costi di distribuzione negli ultimi due anni hanno messo in seria difficoltà numerose famiglie e gli italiani che hanno deciso di stipulare un accordo con l’ente fornitore. Non facciamo riferimento ad un risparmio che può arrivare grazie a un pagamento pagamento della bolletta mensile, ma di un vero e proprio abbattimento dei costi anche in questo campo.

In particolar modo, è stato riscontrato che già da marzo 2024 la tariffa migliore circa il pagamento della fornitura di gas sarebbe scesa a 0,43 centesimi di smc, rispetto a 1,89 centesimi pagati dagli italiani nel 2022.