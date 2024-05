Truffe su Vinted, occhio a queste: ci cascano tutti | Come capire se un articolo è originale

Fai attenzione alle truffe su Vinted, alcune sono davvero terribili e ci cascano tantissimi utenti. Ecco come puoi difenderti.

Vinted ha dato il via a un vera e propria rivoluzione, in quanto ha messo nelle condizioni moltissime persone di vendere abiti dismessi dei quali un tempo si sarebbero disfatti senza pensarci su due volte. Altro aspetto molto comodo riguarda la possibilità di comprare dei capi usati anche da utenti che si trovano fuori dall’Italia, o avere clienti da altre nazioni.

Il successo è stato così travolgente che persino vari personaggi famosi hanno aperto degli armadi mettendo a disposizione i loro abiti, così da poterli vendere ai propri fan e non solo.

Uno scambio che viene sempre tutelato da un team di esperti, il richiedente prenota un pezzo che verrà spedito dal venditore usufruendo dei centri di “spedizione convenzionati“.

Nel momento in cui ciò che abbiamo comprato su Vinted arriva al destinatario e con la qualità promessa, quindi, si riceverà il pagamento. Eppure, nonostante tutto le truffe sono sempre in agguato.

Fai attenzione agli acquisti su Vinted

Recentemente Vinted ha introdotto un team che si occupa del check di qualità, soprattutto per i capi di grande marche che spesso sono oggetto di varie truffe. Nel frattempo, ogni qualvolta in cui avviamo una trattativa privata con un altro membro di Vinted, in modo tale da chiedere più foto degli abiti o accessori in questione, soprattutto se di note marche.

Avere certificazioni e documentazione fotografica di ciò che a breve andremo ad acquistare ci permetterà di avere un check primordiale, il quale deve essere più più veritiero per poi verificarle su Google così da evitare che la persona in questione li abbia riciclate prevenendo spiacevoli sorprese. Nel caso in cui vi siate resi conto che il venditore possa far affidamento ad un profilo fake, oppure non ritenuto affidabile, provate a mettervi in contatto direttamente con il servizio clienti, chiedendo l’affidabilità di questo account.

A queste truffe quasi nessuna scampo su Vinted

Secondo quanto reso noto, inoltre, sembrerebbe che tra le truffe principali che vengono realizzate su questa piattaforma troviamo quelle relative alla qualità del capo o accessorio acquistato, che possono essere recapitati troppo vecchie con vari difetti motivo per cui avreste pagato più rispetto al suo valore di mercato. In altri casi, inoltre, a molta gente è successo di acquistare dei capi che credevano di marca ma in realtà si trattavano di contraffatti in modo eccellente che avrebbero confuso chiunque.

In questo calderone rientra anche il pagamento in anticipo, ancor prima venga generata l’etichetta dalla piattaforma di Vinted, dopo la quale il venditore sparisce immediatamente. In ogni caso, qualora si fosse vittima di una truffa qualsiasi messa in atto attraverso il portale di Vinted, bisogna subito denunciare l’accaduto e segnalare il tutto alla piattaforma, poi lasciato un commento negativo al venditore, il quale funge da segnalazione per altri utenti che potrebbero acquistare o hanno già provveduto a comprare dalla persona di riferimento. Di conseguenza, in caso, il compratore è chiamato difendersi e presentare tutta la documentazione necessaria che attesti la veridicità del capo o accessorio venduto.