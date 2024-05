Veicoli e mezzi a batteria, da ora la polizia li blocca con un fucile a ultrasuoni | Finisce l’era degli inseguimenti

Criminali sempre un passo avanti, ma la polizia va alla riscossa. Tutte le nuove armi in dotazione e lo stop all’era dell’inseguimento.

L’era un po’ tech e un po’ smart è un’arma a doppio taglio. L’evoluzione della tecnologia, ora elevata all’ennesima potenza dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale vale tanto per i “buoni” quanto per i “cattivi”. E se partiamo dal presupposto che chi compie crimini (dagli hacker ai ladri da strada) è sempre un passo avanti, la situazione ahinoi è abbastanza di facile comprendonio.

Sempre più criminali, dati alla mano, utilizzano scooter e moto elettriche per commettere furti di ogni tipo. Così, seguendo la teoria che a ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria, ecco cosa è venuto in mente, e cosa avranno in dotazione quelli della polizia.

È un dispositivo hi-tech, moderno e all’ultima tecnologia a tal punto che sembra uscito da uno scenario di fantascienza, invece è tutto vero stando alle indiscrezioni dei media di settore: un fucile a ultrasuono per porre fine agli inseguimenti, laddove vengono utilizzati scooter e moto elettriche che, in quanto tale trasportano in primis energia.

Più che un’indiscrezione sembra un’anticipazione dal momento che ne parla l’autorevole The Guardian. Il concept è balenato nel momento in cui monopattini e veicoli a due ruote spopolano tra i criminali: permettono di avvicinarsi alla malcapitata vittima senza farsi sentire, cogliendola di sorpresa e aggredendola per poi scappare indisturbati, sfruttando il traffico delle città.

Un rimedio tecnologico

Questo fucile di cui ben presto verrà dotata la polizia britannica è in grado di immobilizzare il mezzo di trasporto, senza mettere in pericolo la vita dei passeggeri. È stato sviluppato dal Laboratorio britannico di scienza e tecnologia della difesa (Dstl), che fa capo al Ministero della Difesa del paese. E a quanto pare sembra aver superato la prima fase di test.

Sempre secondo il quotidiano britannico, il dispositivo hi tech emetterà un impulso elettromagnetico che gli agenti di polizia potranno indirizzare verso lo scooter o la moto elettrica, che, particolare da non sottovalutare, non va a bruciare i sistemi elettronici, piuttosto li blocca.

Già funzionano

I tempi di consegna non dovrebbero essere particolarmente lunghi visto che questa tipologia di dispositivi è già utilizzata in molti paesi, nonché soprattutto in Ucraina, dove sono riusciti a fermare i droni russi, bloccandoli e abbattendoli, ma senza distruggerli.

L’utilità e l’efficienza dell’EDM4S (Electronic Drone Mitigation System) è garantita, come testimoniano molti video visibili e condivisi su YouTube. Interrompendo i segnali di comunicazione: il drone o cadere, oppure tornare alla base per effettuare un atterraggio di emergenza.