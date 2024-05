Tinteggiare casa in autonomia: svelato il segreto degli imbianchini per fare in un lampo | Risparmi 1.000€ di lavori

Un metodo testato che funziona alla perfezione: ecco svelato il trucco definitivo per tinteggiare casa in autonomia.

Nel segno del fai-da-te. Stringi-stringi un modo ulteriore di risparmiare, al netto di sconti che al giorno d’oggi si trovano un po’ ovunque, sia negli Store fisici sia in quelli di e-commerce.

Certo ci vuole un po’ di olio di gomito. Ma vuoi mettere?

Per esempio, vi è mai capitato di vedere i muri di casa con quelle insopportabili strisce causate da strati irregolari di accumulo di vernice? Si verificano quando si passa sopra la vernice già parzialmente asciutta, un grande errore che diventa un problema. Ma ora c’è anche la soluzione.

La chiave per evitare segni di sovrapposizione quando si tinteggiano le pareti interne è sempre mantenere un “bordo bagnato”. In questo mondo ogni rullata si sovrappone alla pennellata precedente prima che la vernice possa iniziare ad asciugarsi.

Per mantenere un bordo bagnato, è sempre meglio iniziare a usare il rullo vicino a un angolo e farlo scorrere su e giù per l’intera altezza del muro, spostandosi leggermente ad ogni passata. È importante perché si riuscirà a uniformare i punti spessi o le fughe.

Un errore da non commettere

Troppo spesso chi tinteggia casa senza chiamare un imbianchino che, giustamente, ti fa spendere un bel po’ di soldi, è quello di far asciugare il rullo mediante il quale si tinteggia casa. Per questo un consiglio utile è quello di non lasciarlo seccare: ricaricalo spesso in modo che sia sempre carico almeno a metà, mantieni il lato aperto del telaio del rullo rivolto verso l’area già verniciata.

Vedrai la differenza. Inoltre dipingi prima il rivestimento, poi il soffitto e le pareti: non preoccuparti se la vernice di finitura finisce sui muri. Lo coprirai più tardi quando li dipingerai.

Il punto di partenza

Per tinteggiare casa da soli è necessario utilizzare la prima regola del fai-da-te. Qual è? Limitare i danni, perché possiamo pensare da professionisti, ma non lo siamo. Quindi, cerchiamo di salvaguardare il pavimento, coprendolo o utilizzando dei prodotti ad hoc. Come il pavimento, così i mobili.

Basta poco, un po’ di plastica e uno scotch per fissare le nostre coperture. Una volta fatto questo passaggio, passare a rivestire tutti gli angoli e qualunque cosa entri a contatto diretto con la parete, come le mascherine dell’elettricità con lo scotch di carta. Preliminari finiti, un po’ di buona musica e tanto olio di gomito: vedrete che spettacolo: l’avete fatto voi, con un risparmio fino a mille euro.