Rotatorie, tutti cascano sempre nello stesso errore: l’istruttore dell’autoscuola ti spiega qual è e perché nessuno è capace di farle come si deve

Grazie all’istruttore dell’autoscuola niente più errore sulle rotatorie. La soluzione definitiva che risolve tutti i problemi.

Le domande sorgono spontanee: sono così essenziali le rotatorie? Che senso hanno e, soprattutto, perché non girare semplicemente a destra o a sinistra? Fosse così semplice, probabilmente non esisterebbero neanche. Invece non è così.

Le rotatorie non sono soltanto un fatto estetico, una fontana in mezzi, o un giardinetto bene tenuto o un discorso estetico. Hanno un senso nel momento in cui nessuno ha bisogno di tagliare un altro flusso di traffico per arrivare dove vuole. Questo semplice fatto fa sì che il traffico scorra più velocemente e senza intoppi.

Un altro vantaggio delle rotatorie risiede nella regola accettata secondo cui in una rotatoria viene data la precedenza al veicolo proveniente dal lato destro. Pertanto i conducenti devono concentrarsi solo su un pericolo.

I problemi, semmai, sorgono quando il traffico è intenso e gli automobilisti di destra insistono sul loro “diritto alla priorità“, e qui che gioco-forza vengono inseriti i semafori temporanei, onde evitare che gli incidenti proliferino.

Un ruolo chiave

Le rotatorie svolgono un ruolo chiave nell’optimum di un tratto stradale, grazie ad esse gli automobilisti devono ridurre la velocità quando si avvicinano a queste rotonde: meno velocità, meno incroci, meno pericoli, meno possibilità di fare incidenti. Il problema è che spesso si commettono degli errori troppi superficiali.

Molti conducenti guidano in modo errato su questo tipo di infrastrutture stradali, così ci ha pensato Ci ha pensato un noto istruttore di un’autoscuola a dare la soluzione definitiva per come approcciare e performare davanti a una rotatoria.

Mezzo milione di visualizzazioni

Amadeu Alemany con un video su TikTok diventato virale, da mezzo milione di visualizzazioni, ha prima precisato che le rotatorie hanno diverse corsie che si intersecano e, quindi, producono situazioni piuttosto pericolose, per questo bisogna tenere sempre la destra per utilizzare le strade interne per i sorpassi.

L’esperto insegnante di autoscuola sottolinea innanzitutto che, quando ci avviciniamo a una rotatoria, bisogna guardare a sinistra e ridurre la velocità, ricordandoci che la priorità ce l’hanno quelli che circolano all’interno, a cui dare sempre la precedenza. Una volta entrati nella rotatoria, è preferibile viaggiare sulla corsia esterna quando è libera, utilizzando quella interna per il sorpasso. Per uscire dalla rotatoria, sempre dalla corsia di destra, guadagnandoci pian piano l’esterno per raggiungere l’uscita desiderata.