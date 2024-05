In pensione 17 anni prima con il trucco del 75% | Se fai il bravo risparmiatore puoi farcela anche tu, ecco come

Fai bene i calcoli perché in questi casi puoi andare in pensione anche prima del previsto, il tutto grazie a un metodo super efficace. Ecco di cosa si tratta.

L’accesso alla pensione è stato rivisitato in vari modi, non sempre in modo positivo per i cittadini italiani. Si tratta di un dato negativo per i giovani che entrano nel mercato del lavoro sempre più tardi, anche dopo i 30 anni, motivo per cui dovranno attendere parecchio prima di poter sperare nella pensione che dai 67 anni si allontana sempre di più verso i 77 ecc…

Al tempo stesso, non va dimenticato che come il reddito dei lavoratori è tra i più bassi in Europa, anche le pensioni rientrano in questo calderone, inasprendo sempre di più una crisi economica nella quale versa un numero molto importante di cittadini italiani.

Eppure, grazie a questo nuovo trucco potrai vedere migliorare la tua condizione economica e non solo, dato che potrai anticipare su tutta la scia l’accesso alla pensione.

Ecco di cosa si tratta e cosa dobbiamo fare per anticipare di circa 17 anni l’accesso alla pensione, chiudendo i battenti con il mondo del lavoro.

Come avere accesso alla pensione in anticipo?

A seconda della propria condizione personale e lavorativa possiamo richiedere l’accesso alla pensione in modo anticipato a 67 anni, con la giusta percentuale di contributi e anni di servizio maturati negli anni della propria carriera.

Con il metodo Fire del 75% possiamo anticipare ulteriormente questo dato di 17 anni, con ingresso alla pensione già a 50 anni, così da potersi concedere un lungo periodo di pausa, concentrarsi sulla propria famiglia, hobby, progetti, ecc… Dobbiamo iniziare il tutto mettendo da parte il 75% del nostro stipendio dal momento in cui comincia la nostra carriera, fin quando non abbiamo raggiunto il cinquantesimo anno di età.

Ecco in cosa consiste il metodo Fire del 75%

In particolar modo con il metodo Fire del 75% il lavoratore è chiamato a mettere da parte la percentuale indicata nel proprio stipendio, il tutto per un lasso di tempo di almeno vent’anni. Trascorse il tempo necessario si può decidere di investire tale risparmio verso fonti redditizie che possono accettare al singolo una rendita sicura, ovvero uno stipendio che si sostituisce a quello del proprio lavoro.

Dopo aver ottenuto quanto segue, quindi, possiamo fare un piano di investimento personale di mantenimento e, nel frattempo, continuare a versare i contributi in vista della pensione da raggiungere al sessantasettesimo anno di età in modo tale da incrementare i propri ingressi. Così facendo, dunque, continueremo a godere dell’ingresso che ci siamo creati con il metodo Fire 75%, al tempo stesso possiamo valutare altri situazioni di investimento e continuare a curare la nostra situazione contributiva così da assicurarci anche l’ingresso alla pensione. In conclusione, se questo è il nostro piano, cerchiamo di farci assistere da un consulente finanziario che potrà aiutarci al raggiungimento del nostro scopo ed entrare in pensione così prima del previsto.