Autostrada, stanno iniziando a pizzicare i furboni che si spingono oltre il limite | Stracciano patenti e staccano verbali da 800€

Attenzione in autostrada, i furboni sono stati pizzicati nel pieno di inflazioni stradali che non sono passate inosservate. La multa può arrivare anche a 800 euro e non solo…

Negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere come le norme stradali siano diventate molto più severe rispetto agli anni precedenti, il tutto nel tentativo di correggere la condotta degli automobilisti che spesso si imbattono in varie violazioni stradali.

Non a caso, con il Nuovo Codice della Strada sono state introdotte sanzioni pecuniarie più severe, riscrivendo anche i casi in cui vengono ritirati patente di guida e mezzo.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato dai controlli effettuati sulle autostrade italiane, attraverso i quali sono state effettuate varie multe agli automobilisti colti nel pieno di un infrazione.

Sono state emesse fatture di vario tipo e poi, ma una di queste ha toccato la cifra incredibile di 800 euro. Ecco cos’è successo nello specifico e come agire per evitare di imbattersi nella stessa problematica.

Pizzicati i furbetti dell’autostrada

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime settimane è diventato attivo il nuovo Codice della Strada, prevedendo pene più severe per coloro che non si attengono ai limiti dei km/h previsti per il tratto di percorrenza.

Oggetto di controllo, infatti, è stata anche l’autostrada A2 nel tratto che va Voiltri a Sempione, con particolare attenzione al tratti di strada nei pressi di Sillavengo in provincia di Novara. Qui il limite stradale è di 130 km/h, ma da vari controlli è emerso che numerosi automobilisti sono andati ben oltre il dato in questione.

Pioggia di multa per chi ha infranto il Codice Stradale

Nel tratto di strada soprammenzionato, così come riferisce SkyTg 24, un automobilista in particolar modo sarebbe andato ben oltre il limite dei 130 Km/h, in quanto la sua macchina sfrecciava nella strada a circa 255 km/h.

L’automobilista in questione, quindi, è stato subito raggiunto da una sanzione amministrativa di 845 euro per il limite stradale violato, poi, sarebbe seguito anche la sospensione della patente di guida dato che in casi come questi andiamo da sei mesi a un anno per il documento in questione. Durante le prossime settimane, a quanto pare, ulteriori verifiche verranno effettuate dagli organi di controllo e i furbetti delle autostrade non potranno più farla franca, i quali si vedranno recapitare direttamente la sanzione amministrativa a casa così come successo nel caso dell’automobilista nei pressi di Sillavengo.