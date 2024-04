Pulizia interni auto: con il trucco dello stuzzicadenti sembreranno ritoccati dallo specialista | Tutto a costo zero

La pulizia della nostra automobile richiede sempre cura e attenzione nel dettaglio, ma con il trucco dello stuzzicadenti nessuno lo conosceva…

Una delle spese che spesso gli italiani sostengono ciclicamente è quella relativa alla manutenzione dell’automobile, come nel caso del lavaggio interno ed esterno che viene effettuato da professionisti.

Con le dovute accortezze possiamo risparmiare sulle spese da sostenere in tal senso, ma anche fare in modo di provvedere noi stessi a questo tipo di manutenzione così da pulire in profondità l’abitacolo con qualche trucchetto maestrale.

Non a caso, negli ultimi anni è stato rivelato un trucchetto super efficace per il quale è necessario utilizzare lo stuzzicadenti dentro la macchina, il quale ti aiuterà ad eliminare anche lo sporco più ostinato.

Ti rivelo subito in cosa consiste e come poter intervenire in tal senso in modo efficace e profondo, senza tralasciare nulla.

Trucchi e rimedi casalinghi per pulire la propria automobile

Nel caso in cui tu voglia risparmiare davvero sulla spesa da investire nella pulizia delle macchine, evitando gli autolavaggi, sappia che possiamo fare affidamento a due oggetti di uso comune in casa: il pennello dedicato alla cipria da applicare sul viso e, appunto, lo stuzzicadenti.

Il pennello della cipria, ad esempio, insieme al sapone adatto sarà utile per pulire lo sterzo, i condotti dell’aria condizionata e persino portaoggetti oltre che i sedili in pelle. Quello che solitamente viene usato per la cura e bellezza della pelle, poi, ci permetterà di pulire fino in fono anche in quelle parti dove con la semplice spugna non riusciremo ad arrivare, eliminando anche lo sporco più difficile. Il tutto non finisce qui.

Usa il trucco dello stuzzicadenti per la tua macchina

Una delle parti della macchina più difficile da pulire, non a caso, è quella relativa al cambio delle marce dove spesso i numeri e le indicazioni sono incise sulla pelle e non semplicemente stampate.

In queste fessure si annida sporco di vario tipo che nemmeno il pennello dei trucchi riuscirebbe a rimuovere, motivo per cui possiamo usare a nostro favore uno stuzzicadenti. Questo strumento, grazie alla sua punta piccolissima, vi permetterà di rimuovere ogni tipo di sporco fino in fondo, ripristinando lo status originale del cambio. Successivamente usiamo un panno con del sapone e lo sporco in questione sarà andato via in un baleno… proprio come se non fosse mai successo nulla. Un tipo di pulizia che possiamo applicare tutte le volte che lo reputiamo necessario per mantenere il buono stato del cambio.