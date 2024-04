Pensioni, previsti aumenti a partire dal prossimo gennaio | Passata da poco la legge

Ancora cambiamenti in arrivo per le pensioni degli italiani, ma gli aumenti sono in programma solo dal prossimo gennaio.

La questione “aumenti” per la pensione torna a essere un argomento di interesse e anche un tasto davvero dolente. Negli ultimi anni sono cambiati anche gli accessi alla pensione, con l’arrivo della Quota 100 che se poi tramutata in 101, 102 e 103. Il tutto non finisce di certo qui.

In particolar modo, l’attenzione dei media si concentra ancora una volta sui cittadini italiani, i quali dovranno subire altri cambiamenti in programma circa l’assegno mensile che arriva appunto con la pensione.

Questa volta però non si tratta di promesse da di notizie ufficiali che rappresentano uno spiraglio di speranza oltre che un respiro di sollievo per le spese da sostenere, peccato però che si dovrà attendere ancora un bel po’.

Tale aumento, infatti, è previsto per il prossimo gennaio 2025. Entriamo nel dettaglio della questione.

Cosa cambia con la pensione entro il prossimo anno?

Nei giorni scorsi a far discutere è stata la recente Riforma delle Pensioni, con la quale si prevede un aumento del Def solo l’1%, un cambiamento che è stato oggetto di discussione al governo e che ha ricevuto il via libere da parte di Giorgia Meloni nel Nadef.

Il documento in questione però posto l’attenzione su un fattore di preoccupazione per i cittadini italiani, in quanto nel 2024 non sono previsti aumenti nella pensione minima nemmeno per gli over 75, si fa riferimento anche all’ape sociale e con la conclusione della Quota 103 nel 2024 cessa di esistere e potrebbe non essere sostituita dalla quota 104. Eppure, tutto potrebbe cambiare dal 2025 in poi, con tanto di aumenti in programma.

Aumenta la pensione dal prossimo gennaio?

La risposta a questa domanda dipende da numerosi fattori, ma secondo quanto reso noto dalla stampa i pensionati italiani possono sperare in un aumento della loro pensione, ma non sarà diretto a tutti.

In particolar modo, è previsto un aumento di 16 euro per coloro che prendono una pensione da 1000 euro, mentre tale aumento è fissato a 24 euro per coloro che prendono un assegno di 1500 euro. Verrà assegnato anche un particolare aumento per coloro che prendono già un assegno di pensione che si aggira intorno ai 3000 euro, con ben 47 euro in più sul conto corrente. Per poter vedere in modo tangibile questi reali aumenti sul proprio conto corrente, così come annunciato all’inizio del nostro articolo, i pensionati italiani dovranno attendere il prossimo gennaio 2025 ma, nel frattempo, è necessario prestare la dovuta attenzione perché potrebbe aumentare anche la percentuale di tassazione prevista sulla cifra che spetta con tale assegno.