Ti hanno hackerato il telefono ma ancora non lo sai | Ecco come fare a scoprirlo

Nell’era moderna dove la sicurezza digitale conta più di ogni altra cosa, ecco come fare per scoprire se ti hanno hackerato il telefono.

I criminali hanno ormai spostato la loro attenzione anche in ambito informatico, qui dove si può agire davvero in tutto il mondo adescando vittime da far cadere nella propria trappola. La conferma di quanto detto, non a caso, arriva da milioni di denunce che sono state fatte in tal senso.

Nel frattempo, a diventare oggetto di interesse sono stati anche i dati sensibili della persona, venduti a banche dati per altri interessi e non solo. Al tempo stesso, sempre più persone lamentano strani accessi nei loro dispositivi, effettuati a chilometri di distanza rubando non solo dati bancari, ma anche numeri di telefono, immagini e quant’altro.

Sulla base di tale motivazione sono stati messi a disposizioni vari mezzi che ti metteranno nelle condizioni di capire se davvero il nostro telefono è stato hackerato, per poi passare allo step successivo proteggendolo.

Tutto quello che ci serve si trova già nel nostro smartphone, dobbiamo solo entrare in azione e capire se davvero qualcuno è stato in grado di agganciarsi al nostro cellulare.

Come capire se il tuo telefono è stato hackerato?

Presta attenzione al tuo telefono sotto ogni punto di vista, a volte anche il calo improvviso della batteria può essere un segnale sospetto. Nel frattempo, fai attenzione anche alla presenza di file sospetti, foto che mancano, abbonamenti che non avevi sottoscritto e persino pagine web che non avevi aperto.

In questi casi specifici dovrai correre subito ai ripari cambiando password di accesso e rimuovere, almeno per un po’, eventuali dati di pagamento. Dopo aver effettuato questi passaggi passiamo allo step successivo della verifica.

Ecco cosa fare per cogliere in fallo gli hacker

Negli anni Google ha messo in atto un sistema infallibile per evitare che gli hacker possano accedere al nostro cellulare, come un’autenticazione a due fattori con tanto di verifica da effettuare con codici da copiare o cliccare.

Il tutto non finisce qui di certo, entrando nel nostro account Google selezioniamo l’opzione Sicurezza dove si trova anche la sezione Gestisci tutti i dispositivi, qui troveremo la lista dei dispositivi che sono connessi al profilo e anche la città di provenienza dove questo si trovava. Nel caso in cui proprio in questa sezione trovassimo cose che non riconosciamo, dunque, non resta che correre ai ripari, verificare i nostri dati e cambiare gli accessi, poi, nel caso cui il caso lo dovesse richiedere provvediamo con una denuncia formale alla polizia Postale.