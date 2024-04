Bollette, il trucchetto usato dagli inglesi per combattere il caro energia | Così spendono 300€ in meno all’anno

Risparmiare sulla bolletta non è un’azione del tutto impossibile, motivo per cui gli inglesi sono riusciti nell’intento senza troppi problemi.

Negli ultimi anni sono aumentate considerevolmente le testimonianze dei consumatori riguardanti gli aumenti dell’energia elettrica consumata in casa, con bollette che hanno raggiunto costi esagerati da sostenere per le famiglie.

Il processo di aumento dei costi negli ultimi anni ha avuto ritmi incalzanti, così tanto che la popolazione di tutto il mondo ha riscontrato varie difficoltà sotto ogni punto di vista, cercando così escamotage che potessero aiutarli a dimezzare i costi.

Il popolo inglese ha dimostrato di essere un vero maestro in questa arte, così tanto da diventare un esempio per le tecniche e metodologie di risparmio in casa.

Attuando vari e semplici passaggi, dunque, la bolletta dell’energia elettrica può davvero diventare più leggera. Ecco cosa dobbiamo sapere in merito.

Caro energia elettrica, gli inglesi hanno trovato la soluzione perfetta

Con l’avvio della guerra in Ucraina, infatti, sono aumentati vari costi per i cittadini che si trovano nei paesi dell’unione europea e non solo. Aumenti che hanno interessato principalmente la corrente elettrica, la quale ha raggiunto costi incredibili, i quali subiscono una nuova impennata a causa di abitudini errare che articolano il quotidiano delle famiglie.

Quanto detto, infatti, è quello che è emerso anche dal sondaggio messo in atto da Smart Energy BG, effettuato su un campione di 5000 persone adulte in Inghilterra. Molti di loro hanno rivelato di essere stati in grado di abbattere i costi con un risparmio di circa 300 euro annui sulla bolletta elettrica, il tutto rivedendo solo le proprie abitudini.

Il metodo degli inglesi che ti fa risparmiare sulla bolletta

In particolar modo, i cittadini inglesi hanno spiegato come, prima di agire, abbiano effettuato un appropriato esame di ciò che veniva fatto abitualmente nelle loro case, rendendosi conto di tante piccole azioni che potevano essere eliminate. Esempi pratici per capire quanto stiamo dicendo, dunque, sono rappresentati dalla lavatrice in stand by, oppure semplicemente staccare la presa del caricabatterie del cellulare dalla presa.

Una lunga serie di nuove abitudini che molti inglesi hanno messo in atto nel proprio quotidiano, per poi scoprire che nel lungo tempo si sono rivelate preziose agevolando risparmio sulla corrente elettrica. Gli stessi escamotage sono stati attuati anche con la televisione tutti gli altri elettrodomestici che una volta utilizzati, quindi, potevano rimanere staccati per diverse ore ore. Un anno dopo, confrontando le varie bollette, è stato possibile scoprire un risparmio di circa 300 euro rispetto alle spese sostenute negli anni precedenti.