Ritiro immediato dal mercato di un integratore alimentare | Sono già morte due persone

Notizia shock per tutti coloro che abitualmente fanno uso di integratori alimentari, un prodotto è stato ritirato dal mercato per gravi motivazioni.

Nel tempo sono aumentate considerevolmente le persone che fanno uso di integratori alimentari per varie motivazioni, così da prendersi cura del proprio corpo con vari mezzi. Al tempo stesso, poi, è anche aumentata l’attenzione riposta sui controllo di idoneità dei prodotti in questione, così da garantire la sicurezza per la salute del consumatore.

Eppure, recentemente si è verificato qualcosa di inaspettato, sfuggita al controllo della casa di produzione dell’integratore in questione, lanciando l’allarme diretto a tutti i consumatori.

Secondo quanto reso noto, dunque, il prodotto di riferimento è stato ritirato dal mercato a seguito di varie segnalazioni e non solo.

Una grave denuncia è arrivata dopo l’annuncio di due decessi che, a quanto pare, sarebbero legati proprio a questo prodotto.

Integratore alimentare ritirato dal mercato

Non è la prima volta che in Italia viene diffusa la notizia circa prodotti ritirati dal mercato come nel caso di farmaci ma anche integratori, i quali non vengono utilizzati nel modo corretto oppure, dopo un attento esame, sono state scoperte gravi conseguenze per la salute dell’uomo.

Nel corso delle ultime ore, però, la richiesta di “ritiro” è arrivata per un noto integratore che serve per regolare i livelli di colesterolo nel sangue. Il si è verificato in Giappone, dopo la morte di due persone per conseguenze da ricondurre all’integratore in questione, il quale viene venduto dei negozi autorizzati e anche nei siti web riconosciuti per questo tipo di prodotto. Notizie shock che hanno fatto così scattare un’allarme diretto i consumatori che hanno provveduto all’acquisto.

“Cercheremo di garantire la sicurezza”

L’azienda farmaceutica di riferimento è la Kobayshi Pharmaceutical, dopo che numerose persone hanno avvertito affaticamento e disfunzione renale dopo aver assunto l’integratore in questione. Sulla base di tale motivazione, oltre che a causa dei due decessi, è stata subito richiesto il ritiro del farmaco e 300.000 confezioni sono state tornate indietro volontariamente. Il prodotto, dunque, pare contenesse riso rosso fermentato, usato spesso nella cucina asiatica nella medicina tradizionale cinese.

Dopo la diffusione della notizia in questione, però, anche il Ministro giapponese della Salute del lavoro e del Welfare, Keizo Takemi, si è visto intervenire attraverso una dichiarazione rilasciata alla stampa internazionale: “Cercheremo di garantire la sicurezza sanitaria della popolazione e del cibo e fermeremo la diffusione die danni mentre cerchiamo le cause e i prodotti vengono ritirati“.