Casello, punizione esemplare se usi la corsia sbagliata: ti ritrovi con 8.000€ di multa sul conto | Vai in rovina

Richiesta maggiore attenzione da parte degli automobilisti, perché se capiti in questa corsia sbagliata ben presto ti troverai costretto a pagare 8.000 euro di multa.

Durante le ultime settimane abbiamo avuto modo di leggere numerose notizie che fanno riferimento al cambiamento del Codice della Strada, annunciando sanzioni più salate e provvedimenti più duri per coloro che non rispetteranno le nuove leggi.

Al tempo, l’attenzione si concentra anche sulle strade da percorrere dopo il pagamento del pedaggio, dato che in tal senso sembrerebbero essere in netto aumento i trasgressori che cercano di fare i furbetti evitando così il pagamento.

Sulla base di tale motivazione, infatti, è stato richiesto un intervento più incisivo e duro per limitare le trasgressioni che vengono commesse quotidianamente su uno specifico tratto di strada molto famoso.

I trasgressori di questo specifico divieto su un tratto di strada percorribile solo in alcuni casi, dunque, possono ritrovarsi fino a 8.000 euro di multa da pagare.

Punizione esemplare se si viene beccati a percorrere questo tratto di strada

Ogni giorno la polizia italiana e quella svizzera si vedono costretti a fare un attento monitoraggio delle strade che collegano le due nazioni, nonché tratte percorse da pendolari per il confine costretti a viaggiare ogni giorno per motivazioni lavorative, di studio e/o familiari.

In particolar modo, una maggiore attenzione è riposta sul tratto di strada di via Monte Generoso che taglia il comune di Gaggiolo, in Lombardia, che conduce a Ticino in Svizzera. La strada in questione, per chi ancora non lo sapesse, è riservata ai residenti e a coloro che offrono servizio di car pooling con almeno 3 passeggeri. Eppure, ogni giorno questa strada è percorsa illecitamente, così come si evince dal controllo elettronico che viene fatto sul comune di Gaggiolo.

Multe salatissime fino a 8.000 euro in casi come questi

Recentemente il sindaco di Gaggiolo, Chiara Catella, oltre ai divieti di transito nelle vie cruciali della città, ha intensificato il controllo elettronico delle strade, il quale ha permesso di individuare i cittadini che non rispettano il transito di un percorso riservato fino a Ticino.

In particolar modo, secondo quanto reso noto dal portale de Laregione.ch, è stato individuato un automobilista che percorreva la tratta di via Monte Generoso senza le dovute autorizzazioni, così tanto da accumulare 8.000 euro di multe. L’uomo in questione, dunque, si è visto consegnare a mano ben 200 multe prima di attraversare la dogana verso la Svizzera, le stesse che ogni volta tornavano in dietro perché non recapitate al destinatario e che dovrà pagare il prima possibile.