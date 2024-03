WhatsApp, dall’11 Aprile cambio radicale: preparati a chattare molto più di quanto fai oggi

WhatsApp nuovi cambiamenti a partire dall’11 aprile 2024, lo userai ancora di più per chattare.

Non c’è dubbio che sia ancora oggi l’App di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo da tutti quanti. Ogni giorno vi accediamo per svariati motivi, sia personali che professionali. In realtà non la usiamo solo per messaggi di testo, ma anche per allegare file di diverso tipo, fra cui anche quelli fotografici. Le note vocali sono poi diventate sempre più importanti e hanno sostituito le chiamate normali.

Le videochiamate costituiscono invece le nuove conferenze di gruppo. E, proposito di gruppi, ne creiamo tantissimi con amici, colleghi o appassionati di qualche serie TV o che comunque abbiano con noi interessi comuni. WhatsApp ci propone gratuitamente inoltre anche nuove migliorie e aggiornamenti, oltre che una grafica assai accattivante.

Tantissimi sono poi gli emoticom e anche l’idea di inserire uno stato è risultata molto vincente. Fatto sta che ora, a partire dall’11 aprile 2024, dunque tra poco, come il calendario ci insegna, ci sono molte novità che la riguarderanno da vicino. Va detto che la useremo molto di più per quel che concerne in primis l’invio dei messaggi istantanei.

Una nuova rivoluzione in arrivo

Per la verità già alcuni utenti, sia che sono in possesso di un telefonino con sistema Android sia con uno iOS hanno ricevuto messaggi che preventivavano un enorme cambiamento in vista per la data già citata, che è bene segnarsi in agenda e tenere a mente. Ricordiamo inoltre che da tempo WhatsApp si è particolarmente espansa.

Non per nulla, anche quelle persone che all’inizio non ne volevano sapere di lei, poi hanno ceduto al suo incredibile fascino . Interessantissimo è poi pure il fatto che possiamo collegare al nostro account i profili Social, specie Facebook. Ciò infatti ha indotto molte persone a installarla sul proprio telefonino. Ora, pure loro a partire dall’11 aprile 2024 la ameranno e la useranno ancora di più. Ecco il perché.

Novità WhatsApp, più piattaforme unificate

In sostanza la piattaforma di messaggistica di Meta applicherà un importantissimo e fondamentale aggiornamento al fine di adattarsi al massimo grado al Digital Markets Act, che altro non è che la nuova legge europea sul mercato, squisitamente digitale. In poche parole si applicherà il principio dell’Interoperabilità.

Dunque le varie applicazioni di messaggistica dovranno iniziare a comunicare fra di loro e non impedire agli utenti di inviare messaggi ad altre applicazioni simili. Ergo, teoricamente WhatsApp potrebbe permetterci di inviare messaggi anche ad account Signal oppure Telegram. Non resta che attendere le prossime settimane per sapere che cosa esattamente accadrà.