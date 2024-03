Agenzia delle Entrate, scaricati questa App o addio notifiche | Se ti cercano e non ti trovano vai nei guai

Ora anche l’Agenzia Delle Entrate possiede una sua App, ti conviene subito scaricarla.

È innegabile che al giorno d’oggi viviamo in una società sempre più all’avanguardia e ipertecnologica. Diciamo pure che la posta cartacea, sebbene esista ancora e possieda il suo innegabile perché, sta sempre di più diventando antidiluviana. Oramai infatti le comunicazioni siamo tutti quanti abituati a riceverle in tempo reale, dunque digitalmente parlando.

Va inoltre detto anche che il momento in cui viviamo al giorno d’oggi non sia particolarmente roseo per nessuno, vista la forte crisi e i perpetui rincari che stanno ancora attraversando il nostro Paese e che non accennano a recedere. I rincari inoltre hanno anche toccato in maniera assai forte tutti i settori, in particolare quello alimentare.

Il lavoro è un tema sempre più ballerino, dal momento che è in crescente aumento anche il numero di persone che si sono vista diminuire spaventosamente le ore di lavoro, con conseguenti molti meno soldini in busta paga a fine mese. E poi ci sono pure altre, decisamente meno fortunate, che hanno ricevuto la temutissima lettera di licenziamento.

Tasse e numerosi aiuti dal Governo

Il Governo, sia quello passato che attuale, si è letteralmente prodigato in mille modi al fine di tendere, metaforicamente parlando, una mano a tutte le persone maggiormente in difficoltà, tramite Bonus e Super Bonus, in grado di aiutare chi li ottiene a compiere con più serenità alle numerose spese.

Ovviamente per potervi accedere la strada non era libera a tutti ma era necessario presentare un’ISEE che non sia eccessivamente alto. Restando in tema spese e tasse tuttavia in questa direzione si è sempre mossa l’Agenzia Delle Entrate, il cui dovere è per l’appunto quello di notificare ogni qualvolta ci fosse un pagamento incombente o altro, il cui cittadino era tenuto a onorare.

Una nuova App molto importante

Adesso inoltre sono nate innumerevoli credenziali digitali, attraverso le quali il cittadino può avere accesso a tutte le informazioni a lui necessarie al fine di restare aggiornato sulle imposte e altro ancora. Uno di questi esempi è lo SPID, che si genera tramite l’inserimento di dati personali. Ora per quel che riguarda l’Agenzia Delle Entrate pare che sia molto importante scaricare sul nostro smartphone una particolare App.

Con essa da un certo punto di vista diciamo che potremmo dormire sonni tranquilli poiché l’Agenzia Delle Entrate ci manterrà sempre costantemente aggiornati su tutte le novità. Parliamo dell’App IO, ottima anche per i controlli fiscali. Insomma, sicuramente molti di noi avranno il proprio commercialista di fiducia, ma in questo caso avremo anche un aiuto in più.