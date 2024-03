Le aziende stanno cercando dipendenti con questa specifica competenza | Li pagano il 30% in più

Se sei in cerca di lavoro dovresti dare un occhio a possedere questa competenza. Qui il salario è maggiorato.

È innegabile dire che al girono d’oggi stiamo vivendo una situazione tutt’altro che rosea nel nostro Paese, dal momento che la forte crisi e i perpetui rincari stanno ancora tristemente aleggiando in Italia su ogni settore e che non accennano minimamente a recedere, con grave disappunto dei lavoratori in linea generale.

Il lavoro è un tema alquanto ballerino per tutti quanti e sembra che sia sempre più complicato trovarlo. Adesso negli ultimissimi tempi pare che gli aspiranti lavoratori sia d’uopo che siano in possesso per lo meno di un diploma, se non addirittura di una laurea. Il che spinge infatti giovani a studiare fino ad un’età sempre più avanzata.

Il ricambio generazionale sta arrancando sempre di più e sembra sempre più lento a volersi applicare, complice anche il fatto che sono in numero crescente e costante anche gli anziani che non si rassegnano al passare del tempo e che preferiscono continuare a lavorare procrastinando sulla pensione.

Lavoro e nuove offerte

Sempre di più sono i laureati che decidono, a seguito di gavette e di apprendistati fallimentari o conclusisi in un nulla di fatto, di tentare la sorte e di aprirsi la Partita Iva, dando vita alla propria attività imprenditoriale e che un domani, potrebbero anche creare dei possibili posti di lavoro per nuovi dipendenti.

Una cosa essenziale per quel che riguarda il mondo del lavoro consiste nel sapersi adattare ai cambiamenti e stare al passo coi tempi, senza lasciarsi inghiottire dal passato e dalla tradizione. Un bravo imprenditore deve essere capace di guardare al futuro, che ora più che mai è rappresentato da una particolare competenza. Di che cosa si tratta?

L’importanza di conoscere l’Intelligenza Artificiale

Un possibile impiegato della nuova generazione che ha avuto modo di maturare competenza con l’Intelligenza Artificiale e della quale sa servirsi, ovviamente il tutto in una maniera il più possibile competente e consapevole, dati e sondaggi alla mano potrebbe rivelarsi una carta vincente come candidato per un’azienda in cerca.

Le statistiche inoltre hanno definito che la competenza con l’Intelligenza Artificiale potrebbe portare anche ad un possibile incremento degli stipendi di ben il 30% in più. Infatti questo è quanto le aziende sarebbero disposte e pagare un dipendente in grado di servirsene correttamente per ragioni legate alla precisione e al tanto caldeggiato problem solving. Il futuro è oramai dietro l’angolo.