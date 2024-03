In auto da solo e con la batteria a terra | Ecco il trucco per farcela senza l’aiuto di nessuno

Sei rimasto in panne con la tua auto per colpa della batteria e sei totalmente solo? A quanto pare esiste un modo per poter tornare presto in carreggiata.

Gli inconvenienti, diciamocelo pure senza se e senza ma, sono sempre dietro l’angolo al giorno d’oggi, soprattutto quando ci troviamo su strada con il nostro veicolo. Fare il pieno di benzina, quando ci apprestiamo a compiere lunghe tratte è sicuramente d’uopo, ma possono subentrare alle volte anche altri intoppi.

Uno di questi, che pregiudica e non poco il funzionamento dell’autovettura, con il rischio conseguente di rimanere appiedati e non poterci spostare da dove ci troviamo, è rappresentato dalla batteria della nostra automobile. Essa si può scaricare per vari motivi. A quel punto e di conseguenza non produce quella scintilla necessaria per l’avviamento.

Tutti noi, diciamocelo francamente, prima o poi ci sono passati, ergo hanno anche visto in che modo è stato riavviato il veicolo. Il più delle volte è venuto in nostro aiuto un altro individuo che, servendosi degli appositi cavi di ricarica, collegati al proprio veicolo, che viene a sua volta avviato, ci ha tolto dai guai.

Le modalità di riavvio dell’automobile

Altrimenti, un’ulteriore modalità che abbiamo avuto modo di notare è stata costituita dalla spinta della nostra automobile, facendo in modo tale che raggiungesse la velocità necessaria per poi poterla mettere in moto, facendo scoccare la già nominata scintilla. Tuttavia quanto finora detto è applicabile solo se sono presenti anche altre persone.

Il problema vero e proprio, che è anche di conseguenza quello maggiormente temuto da tutti, si presenta quando e se ci troviamo totalmente isolati. Magari siamo rimasti in panne su una strada di campagna o in un luogo, per l’appunto, alquanto isolato, dove non passa nessuno e quindi ci è impossibile beneficiare dell’aiuto degli altri. Tuttavia, niente paura! Ecco qui svelato un trucco per poterci arrangiare.

La forma más fácil de empujar un auto si estás solo, ¿te a funcionado? 🚙pic.twitter.com/m8Pt6D2ItK — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 20, 2024

Il trucco per rimettere in moto da soli

Per prima cosa consigliamo sempre di tenere a portata di mano nella nostra auto un booster di ricarica con tanto di cavetti, al fine di potersi, come poco fa giustamente accennato, arrangiare per la rimessa in moto senza eccessivo sforzo. Veniamo ora al trucchetto che vi avevamo promesso,. Per prima cosa prendiamo la cintura di sicurezza del conducente e tiriamola il più possibile verso l’esterno.

Chiudiamo la portiera e infiliamocela come fosse una sorta di imbracatura. Fingerà in questo modo da cavo da traino. Iniziamo quindi a spingere l’automobile tenendo una mano sul volante, attraverso il finestrino aperto, per riuscire a sterzare e la mano sinistra sul telaio del finestrino. Il metodo è valido sia per spostarla che per tentare semplicemente di rimetterla in moto, non appena avrà raggiunto la velocità necessaria. A quel punto risaliamo a bordo e tentiamo la sorte, senza tuttavia scordarci di portarla appena possibile poi da uno specialista.