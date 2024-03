Versa della Coca-Cola sui vetri dell’auto | Il risultato è straordinario, ti costa 1€

Con la Coca-Cola ho imparato a pulire anche i vetri dell’auto, quello che avviene dopo è sorprendente e non spenderai più di 1€!

Sono numerosi i prodotti che possiamo utilizzare nel quotidiano per le faccende domestiche in casa e persino per la propria auto, un lungo elenco dove figura, appunto, anche la Coca-Cola. Adesso, quello che ti sto per dire ti sembrerà anche strano, ma non dimenticare che questa bevanda viene utilizzata dalle casalinghe anche per lucidare gli oggetti in ottone e non solo.

La Coca-Cola, infatti, può essere considerata un potete “lucidante” in casa così come per la tua automobile, devi solo capire qual è la sua destinazione d’uso e quello che tu vuoi ottenere da lei.

Sulla base di tale motivazione, oggi parliamo della Coca-Cola come il perfetto siero che ti permetterà di lucidare anche i vetri della tua macchina…

Usare la Coca-Cola per pulire, ecco come devi fare

Una tra le bibite preferite degli italiani che viene piegata anche per togliere il bruciato dal fondo delle pentole, in accoppiata con il bicarbonato. Altra cosa da non dimenticare, applicata su mobili trattati è in grado di togliere persino la vernice e ripristinare lo strato sul quale poter lavorare di nuovo.

Non resta, quindi, che provare la Coca-Cola anche per pulire i vetri della macchina per rimuovere aloni e adesivi, così da renderli luci a prova di riflesso.

La Coca-Cola tra i prodotti per pulire i vetri della macchia

Tra i tanti utilizzi che possiamo mettere in atto con la Coca-Cola, dunque, troviamo anche quello che ti abbiamo appena indicato, ovvero quello relativo ai vetri della macchina e rimuovere gli adesivi. In particolar modo, aiutandoci con un panno in cotone dobbiamo versare su di esso la bibita e tamponare gli adesivi, attendere qualche minuto, e questo verrà via senza troppi sforzi.

Dopo aver effettuato questa operazione, poi, prendiamo la Coca-Cola e versiamola dentro un flacone spray così da poterla spruzzare il tutto il vetro del parabrezza e su quello del lunotto, lasciando agire per 10 minuti e non di più. Adesso, prendiamo un panno in microfibra imbevuto di acqua tiepida, il quale fa passato su tutti e dure i vetri in due step: il primo per rimuovere la Coca-Cola ed eventuali residui di colla degli adesivi, il secondo per completare il lavoro. Una volta concluso tutte le operazioni, non potrai far altro che ammirare l’ottimo risultato riscosso con una spesa davvero irrisoria.