Bonus computer: richiedilo subito e comprati un nuovo portatile | Ecco a quanto ammonta l’aiuto

Bonus computer, grazie a lui te ne compri uno nuovo. Di che cifra stiamo parlando.

In questo momento di profonda e incessante crisi che la fa da padrona assoluta anche nel nostro Paese sentire parlare di un nuovo Bonus è da vedersi, senza se e senza ma, come una vera e propria manna dal cielo. Ora poi ce ne è uno strettamente collegato al computer che è indubbiamente uno strumento super utile.

Lo è perché lo utilizziamo sempre più, non solo per motivi di svago, ma anche per studiare, fare ricerche, acquisti e lavorare. Da anni poi si è sviluppato sempre più a macchia d’olio lo smart working. Inoltre moltissime persone, perlopiù donne, hanno deciso di lavorare tantissimo online, occupandosi anche di vendita diretta e indiretta.

Insomma, averne almeno uno in casa è assolutamente essenziale. Fatto sta che, anche a causa del grande utilizzo che se ne fa all’interno della nostra quotidianità, capita di avere la necessità di doverlo cambiare. Il punto è che farlo ora, con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese, investire soldini per una spesa del genere non è affatto facile.

Bonus pc, impossibile farcelo scappare

Difatti parliamo di qualcosa che costa parecchio e che deve rispondere alle nostre esigenze e varie necessità. Insomma, non è una compera che possiamo fare di corsa che, si sa, insieme al panico, sono cattivissimi consiglieri. Anzi, chiedere un consiglio a chi ne sa più di noi e che è più tecnologico male non fa. Anzi!

E ora che è in vigore il Bonus computer non dobbiamo assolutamente perderci l’assai ghiotta occasione di vagliare la possibilità di comprarcene un altro, anche di scorta. Tuttavia per ottenerlo bisogna farne espressa richiesta e, ve lo diciamo molto chiaramente, trattandosi sempre di un Bonus, rispettare alcuni precisi requisiti. Ecco quali sono.

A quanto ammonta la cifra e chi può richiederlo

Per prima cosa bisogna necessariamente essere uno studente o universitario o di scuola media superiore. Il secondo è quello di avere un ISEE familiare che non va oltre i 20mila euro. L’aiuto consiste nello sconto di ben 300 euro sull’acquisto di un computer fisso o portatile ma non di accessori per esso, nemmeno per una stampante o uno scanner, tanto per capirci.

Inoltre se ne abbiamo già usufruito lo scorso anno non possiamo richiederlo e utilizzarlo anche nel 2024 che è attualmente in corso. Altro aspetto da tenere in considerazione è che non ci sono preclusioni a livello di marche, modelli o sistema operativo. Inoltre il pc potrà essere sia nuovo di zecca che usato ma messo in vendita usato in un negozio specializzato.