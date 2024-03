Posto di blocco: con la nuova legge è boom di patenti cestinate | Tutti pensano sia uguale a prima

Posti di blocco, sempre più frequenti e mirati. E ora è un vero e proprio boom di patenti cestinate. Cosa sta succendo?

La sicurezza sempre e comunque al primo posto, come la nostra salute. Se ci pensiamo entrambe vanno a braccetto e si trovano affiancate, e pure a buonissima ragione, dall’incolumità. Difatti è fondamentale per la nostra vita che quando guidiamo, lo facciamo in uno stato di totale sicurezza e tranquillità, per il bene nostro e altrui.

Difatti non sono pochi, dati e sondaggi alla mano, gli incidenti, a volte pure mortali, che avvengono ogni giorno sulle strade italiane, a causa di disattenzioni e colpi di sonno. O ancora è per boria e arroganza, che si compiono manovre scellerate o che si decide di comportarsi come i padroni del mondo e della strada andando a velocità supersonica.

Fondamentale, proprio per il rispetto di tutti quanti, è di essere in regola con le varie tasse che dobbiamo pagare quando acquistiamo un’auto e ci mettiamo alla sua guida. Per prima cosa dobbiamo essere in possesso di patente B, che non deve però essere nemmeno scaduta, altrimenti non è valida ed è come fosse carta straccia.

L’aumento dei controlli su strada

Se fino a poco tempo fa i controlli sulle nostre strade non erano molto frequenti ora sono aumentati in maniera spaventosa. Se ciò è accaduto è perché, complice la crisi e i rincari che troneggiano nel nostro Paese, si è notato che parecchie persone non sono in regola coi vari pagamenti. Tutto ciò è pericolosissimo. Dunque è anche per tale motivo la polizia è più attiva che mai su strada.

Ora si parla a spron battuto di patenti stracciate e cestinate in un battito di ciglia. Alcuni non l’hanno rinnovata o non sono in regola, ma il problema più grave è che, pur avendo apparentemente tutto a posto, c’è altro di ben più grave che non va bene. Parliamo di qualche cosa su cui non si può affatto soprassedere.

Ecco a che cosa prestare attenzione

Pensate che a Milano in una sola notte sono state ritirate ben 14 patenti e fatte altrettante denunce. Tutto ciò è avvenuto dopo che gli automobilisti sono stati sottoposti al test dell’ etilometro e, qui risiede per alcuni una novità, del drogometro. Ricordiamoci che non si può assolutamente sottrarsi ai controlli, se no si rischia una sonora denuncia.

Attenti pure a fermarsi sempre quando la polizia ci intima di farlo, altrimenti ai loro occhi significherebbe che abbiamo qualche cosa da nascondere. Inoltre gli agenti sono nel loro nel pieno diritto di svolgere il proprio lavoro in questo senso, per l’incolumità e il rispetto di tutti quanti.