La multa mostruosa da 200.000€ che nessuno conosce esiste per davvero | Ti costringono a vendere casa

Giro di vite sulla sicurezza stradale: da oggi migliaia di automobilisti rischiano multe fino a 200.000 euro.

Uno degli incubi più concreti e onerosi per tutti gli automobilisti consiste nel rischio di incorrere in gravose multe, in alcuni casi talmente elevate da compromettere la serenità economica del nucleo familiare del guidatore sanzionato.

E dalla vicina Spagna arriva una novità piuttosto rilevante, soprattutto considerando l’ingente flusso turistico di italiani che si avventurano in suolo iberico per le vacanze estive, oppure per viaggi last minute con congiunti e animali di affezione.

La nuova stretta del Governo spagnolo si rivolge proprio a tutela di questi ultimi, molto spesso costretti a viaggi lunghissimi e scomodi e lasciati dentro abitacoli bollenti e invivibili, e stabilisce una serie di regole ferree che, se infrante, possono costare al trasgressore fino a 200.000 euro.

Non si esclude che l’iniziativa dell’esecutivo spagnolo venga a breve adottata anche in Italia, in cui la normativa prevede già onerose sanzioni per i proprietari lassisti o poco diligenti: vediamo nel dettaglio che cosa si rischia quando si viaggia in auto con il proprio amico a 4 zampe.

Multe salatissime per chi non tutela gli animali durante i viaggi in automobile

Per evitare qualsiasi sanzione la DGT (ovvero la Direzione Generale del Traffico) spagnola suggerisce di trasportare sempre i propri pet in totale sicurezza, garantendo loro spazi ampi e ariosi all’interno dell’abitacolo. L’auto, inoltre, deve risultare fresca e adeguata alle esigenze vitali dell’animale, e nei mesi estivi il conducente deve aver cura di tenere acceso costantemente l’impianto di climatizzazione.

Qualora si trasportino animali per scopi commerciali o caritatevoli (come nel caso delle staffette tra volontari), il detentore temporaneo del pet deve esibire in caso di controlli una documentazione che accerti l’identità di coloro che se ne prenderanno cura all’arrivo, e resta il divieto di inviare animali tramite posta, corriere o similari. A seconda delle regolamentazioni locali, inoltre, il pet deve essere messo in sicurezza negli appositi trasportini, o assicurato con le cinture di sicurezza omologate e previste dalla normativa.

La lista delle infrazioni previste dalla DGT

Chiunque si avventuri in Spagna con il proprio pet deve rispettare le suddette regole di sicurezza (e buonsenso); in caso contrario egli rischia delle sanzioni da capogiro.

La normativa prevede infatti multe da 500 a 10.000 euro in caso di infrazioni lievi, da 10.001 a 50.000 euro per le infrazioni gravi e da 50.001 e 200.000 euro per i reati più gravi.