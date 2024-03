Retrovisore auto, le due funzioni segrete dello specchietto che non conosci | Le hai sempre sotto il naso

Lo specchietto retrovisore delle automobili offre due interessanti escamotage: ecco come ottimizzare questo strumento utilissimo.

Al pari dei moderni elettrodomestici, anche l’automobile è dotata di funzionalità di cui il rispettivo proprietario potrebbe non essere al corrente. Questa accade perché i manuali dei veicoli spesso sono tradotti automaticamente dalla linga madre agli idiomi più diffusi al mondo, e tale eventualità favorisce la generazione di errori grossolani o imprecisioni tecniche.

Inoltre, leggere i manuali rappresenta un compito noioso e talvolta dispersivo, e molti automobilisti fanno affidamento solamente alle funzioni basilari del mezzo e alle loro conoscenze pregresse.

Come ben sappiamo, gli specchietti retrovisori interni ed esterni servono a garantire una panoramica precisa su quanto accade alle spalle della vettura durante la marcia, e risultano inoltre utilissimi durante le manovre di parcheggio più impegnative.

Nelle automobili di nuova generazione, però, essi sono stati inoltre dotati di due funzioni extra assolutamente smart, e possono semplificare notevolmente la vita dei rispettivi conducenti.

Le 2 funzionalità segrete degli specchietti retrovisori

Come anticipato, spesso i proprietari delle automobili più recenti ignorano decine di funzionalità di cui è dotato il loro veicolo, specchietti laterali inclusi. Questi dispositivi permettono di visionare gli angoli ciechi dell’auto e di calibrare velocità e sorpassi monitorando la situazione della strada dietro al mezzo, ma possono risultare ancora più utili durante le manovre di parcheggio. Alcuni specchietti possono modificare leggermente l’angolazione del vetro durante le fasi salienti dell’operazione, inclinandosi verso il basso per controllare la posizione del marciapiede, in modo da non sfregarvi il pneumatico ed evitare incresciose rotture o danneggiamenti dello stesso. Oltre alla regolazione manuale, l’inclinazione dello specchietto in molte auto può essere tarata direttamente dal menù preferenze del veicolo.

In inverno, inoltre, accade spesso che specchi e cristalli si ghiaccino a causa della condensa e delle basse temperature dell’ambiente esterno, eventualità che costringe i guidatori ad attendere il completo sbrinamento prima di procedere con la marcia. I costruttori delle auto di nuova generazione hanno pensato anche a questa problematica assai comune, e dotato gli specchi laterali di un piccolo lunotto termico che dirada lo strato di brina e disappanna i dispositivi in un batter d’occhio. Per testare il sistema, basta ruotare la piccola manopola circolare che permette di cambiare l’inclinazione degli specchietti.

SOS sostituzione degli specchietti retrovisori

Talvolta si rende necessario sostituire gli specchietti retrovisori dell’auto, in quanto possono presentare fori, crepe o scheggiature che compromettono la visibilità del conducente.

In questo caso, consigliamo di acquistare solamente parti consigliate del costruttore ufficiale dell’auto, in quanto degli specchietti random potrebbero risultare non compatibili con l’auto stessa.