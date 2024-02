In vendita al Lidl un super piumino imbottito a 20€ | Spicciati o fuori costa 5 volte tanto

Lidl ha lanciato un nuovo piumino caldo e impermeabile a un prezzo stracciatissimo: corri in negozio, le scorte stanno finendo!

In pochi decenni la catena di supermercati Lidl ha decisamente conquistato la fiducia degli acquirenti italiani, in quanto offre un’ampissima gamma di prodotti a prezzi da discount, mantenendo però inalterata la loro qualità rispetto agli equivalenti più costosi.

Il colosso tedesco offre alla clientela non solo frutta e verdura fresca – varianti esotiche incluse – ma anche un goloso reparto panetteria che propone quotidianamente prodotti da forno, stuzzicheria e dolci sfiziosi.

Inoltre, Lidl propone ciclicamente una gamma di alimenti ispirati alle tradizioni culinarie straniere, come piatti tipici di Spagna, Portogallo, Germania, Inghilterra, Scozia, Est Europa e, ovviamente, USA.

Infine, da Lidl è possibile aggirarsi tra interi reparti dedicati al giardinaggio, alla cartoleria, agli elettrodomestici da cucina e a quelli per le manutenzioni domestiche, nonché numerosi capi di abbigliamento adatti a ogni evenienza, dal tempo libero al vestiario tecnico. Negli ultimi giorni, i supermercati Lidl hanno lanciato un nuovo modello di piumino comodo e versatile, oltre che impermeabile: scopriamo le sue caratteristiche tecniche e il prezzo che – preannunciamo – risulta assolutamente conveniente.

Il piumino in vendita nei supermercati Lidl

Il piumino a marchio YKK è stato prodotto con i migliori materiali disponibili sul mercato, per di più riciclati al 100%, e possiede infatti la certificazione Global Recycled Standard. Esso è stato inoltre pre-tinto con la tecnica Dope Dyed , caratteristica che mantiene i suoi colori inalterati nonostante i lavaggi ripetuti e il trascorrere degli anni, e che consente un minor dispendio di acqua durante i cicli in lavatrice.

Il materiale esterno ha subito il trattamento Bionicfinish Eco, e respinge perciò le molecole durante le giornate piovose, e la sua funzione antivento lo rende un alleato perfetto in caso di clima freddo e inospitale per chi trascorre molto tempo all’aria aperta. La linea pulita e accattivante, con le zip riciclate e le tasche laterali, lo consacra infine a passe-partout per tutte le occasioni, dalle più informali alle gite urbane, e veste bene ogni tipologia di fisico.

Il prezzo del piumino Lidl e come reperirlo in tutta comodità

Il piumino, che sarà disponibile fino a esaurimento scorte, è in vendita nei supermercati Lidl a soli 19,99 euro, ma può anche essere reperito online tramite il sito ufficiale della catena, che provvederà ad inviarlo direttamente presso il domicilio indicato dall’acquirente.

Il dato più interessante riguarda i feedback forniti dalla clientela stessa: il piumino YKK ha ottenuto un totale di 4,8 stelle su 5 sulle recensioni in rete.