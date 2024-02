Ladri in casa, ora entrano disattivando le telecamere con questo trucco | Stanno svaligiando un mare di appartamenti

Allarme furti, dagli USA arriva la nuova tecnica dei topi di appartamento: il dispositivo mette KO le telecamere.

Nonostante il progresso tecnologico abbia messo a disposizione dei cittadini sistemi di sicurezza avanzati, le effrazioni domestiche rappresentano una casistica sempre più diffusa.

In effetti, anche le attività criminali si aggiornano di pari passo con i nuovi dispositivi di sorveglianza, e difendere la propria abitazione (e i beni in essa contenuti) diventa una sfida sempre più impegnativa.

I ladri utilizzano infatti escamotage di ultima generazione, come il lock picking e il key bumping, ma anche le chiavi bulgare. Spesso dispongono inoltre di strumentazioni apposite per mettere fuori combattimento le telecamere, in modo da non lasciare tracce e prove del proprio operato, e agire così indisturbati.

Dagli USA arriva una nuova e preoccupante tendenza: i ladri di appartamento hanno ideato un sistema per oscurare completamente i sistemi di controllo video wi-fi: scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

La nuova tecnica dei ladri che disattiva le telecamere di sorveglianza

L’allarme giunge in particolare dallo Stato del Minnesota, negli States, in cui un ladro seriale è balzato agli onori della cronaca a causa del metodo utilizzato per svaligiare villette e appartamenti. Si sospetta infatti che il malvivente abbia utilizzato un jammer wi-fi, ovvero un dispositivo che disattiva temporaneamente le telecamere del sistema di sicurezza, in modo da oscurare le immagini che lo ritraevano in flagranza di reato.

I moderni sistemi di allarme, quindi, non risultano necessariamente un deterrente per i topi di appartamento, in quanto è possibile metterli KO con un apparecchio facilmente reperibile, nonostante la sua vendita risulti ovviamente illegale. L’emittente Kare11 ha intervista un esperto di sicurezza domestica, ed egli ha riportato che i jammer riescono a confondere i dispositivi wireless, sovraccaricando il traffico e impedendo che vengano trasmesse le immagini in tempo reale. I jammer risultano piuttosto economici e facili da usare, ed è inoltre possibile costruirli con semplici tutorial online.

Come difendere la propria casa dalla nuova tecnica di effrazione

Come anticipato, i jammer si agganciano ai sistemi di sicurezza wi-fi e li impallano, disabilitando la funzione delle telecamere installate nel perimetro domestico.

Per scongiurare il rischio di home-invasion o furti, quindi, è necessario ripiegare su sistemi collegati via cavo, in quanto i jammer non possono interferire con le connessioni dirette. I dispositivi di sicurezza wireless risultano decisamente più comodi da installare, ma altrettanto semplici da aggirare: talvolta, la tecnologia può risultare meno performante e sicura rispetto ai vecchi sistemi analogici.