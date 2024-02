Supermercati, scegli uno di questi per fare la spesa | Sono più economici dei discount

Supermercati, scegli fra uno di questi per fare i tuoi acquisti. Ancora più economici dei discount.

In un momento di grande crisi, sia economica che sociale, andare fare la spesa è diventato un serio problema per molti pensionati nonché svariate famiglie. Quelle poi più numerose e con figli piccoli ancora a carico sovente non sanno davvero come fare per portare a casa tutto ciò che serve loro per non andare in bolletta.

Per loro è stata indetta la famosa Carta Acquisti ma per chi non è riuscito ad ottenerla la situazione è davvero complicata. In ogni caso è impossibile non fare, metaforicamente parlando, un salto, almeno una volta alla settimana, al supermercato per fare compere a livello alimentare. Fatto sta che in molti per riuscire a farlo in maniera rispettabile optano per i discount.

Del resto anche nel nostro Paese le varie catene si sono sempre più espanse e i numerosi store pullano ovunque come funghi su un bel prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia. In ogni caso pare, dati e sondaggi alla mano, che esistano dei supermercati, che non appartengono alla categoria poco fa citata, ove si potrebbe spendere ancora meno e portare a casa prodotti molto interessanti.

Supermercati, quelli più economici dei discount

Cominciamo con il dire, per dovere assoluto di cronaca, che in molti discount non esistono solo prodotti che portano il loro marchio ma anche altri di marche molto famose. Allo stesso modo in supermercati che non sono discount si possono trovarne molti con il loro logo a prezzi molto convenienti.

Dunque qui si può pure mettere in atto la classica spesa mista, quindi puntare sia su acquisti di grandi marche che su altri di meno conosciute. Inoltre per risparmiare parecchio è bene fidelizzarsi chiedendo la famosa carta fedeltà, scaricare l’app del gruppo sul nostro telefonino e approfittare delle offerte se tali sono. Ecco la lista dei supermercati ove fare la spesa in maniera intelligente.

Qui fai una buona spesa spendendo il giusto

Decisamente quelli dove si comprerebbe di meglio sono l’Esselunga e l’Ipercoop. Qui, se si punta soprattutto sui prodotti che recano il marchio di questi supermercati, di certo si può riempire il carrello senza spendere una vera fortuna. Si compera molto bene anche alla Coop e nei supermercati NaturaSì che tuttavia non sono ancora così numerosi.

Pure al Famila, soprattutto nei periodi degli sconti, si può fare acquisti molto interessanti. I suoi prodotti, che recano il nome Selex, sono molto interessanti e pare che siano molto amati dai consumatori di ogni età. In fondo alla fila troviamo i supermercati Bennet mentre a metà classifica il Conad Superstore.