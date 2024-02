Supermercato, usa il trucco del carrello | Alla fine del mese fai una spesa gratis

Conosci il segreto per una spesa meno costosa? Con il trucco del carrello salvi il portafoglio senza privarti di nulla: provare per credere.

Negli ultimi anni la routine della spesa alimentare ha impensierito sempre più italiani, complice il carovita e l’impennata dei prezzi dei prodotti, che in alcuni casi sono addirittura triplicati.

Ciò nonostante, il carrello va riempito con la medesima frequenza che in passato, cercando magari di non cedere alle lusinghe dei beni non strettamente necessari, e rifornendo così la dispensa e gli scaffali dedicati alle pulizie casalinghe ogni qualvolta si presenta la necessità di acquistarli.

Dietro a ogni supermercato e catena di grossa distribuzione vi sono delle precise strategie di marketing, che si fondano sulle neuroscienze e cercano di incentivare gli acquisti degli avventori, come la disposizione dei prodotti, la presenza o meno della musica tra le corsie, l’illuminazione e via dicendo.

Come aggirare, quindi, il rischio di assecondare il pulse advertisig e acquistare dei beni extra? La risposta è assai semplice e attuabile: scopriamo come sgonfiare la spesa nel prossimo paragrafo.

I segreti per una spesa low-cost

Innanzitutto, è bene redigere una lista cartacea della spesa, in modo da individuare i beni essenziali per la dispensa e la casa in generale, e di attenersi a essa mentre si vaga tra le corsie del supermercato. In questo modo minimizzeremo il rischio di stipare il carrello con beni superflui, e potremo decidere in loco se assecondare o meno gli impulsi dell’ultimo minuto. In secondo luogo, occorre provvedere alla spesa solamente quando si è sazi e ben predisposti, sfruttando magari orari come le primissime ore del mattino o del pomeriggio, ed evitando così le fastidiose calche alle casse.

Inoltre, è sempre bene concentrarsi sui prodotti negli scaffali più bassi: molto spesso essi hanno un prezzo inferiore a quelli collocati ad altezza degli occhi, e possono incidere positivamente nel budget complessivo dedicato all’operazione. Attenzione anche alle offerte: molto spesso esse promuovono prodotti vicini alla scadenza, oppure mettono in bella vista articoli che non sono poi a così buon mercato, nonostante le indicazioni della cartellonistica. È sempre bene paragonare i prezzi con altri prodotti equivalenti, e controllare attentamente le date riportate sulle etichette, in modo da minimizzare gli sprechi di cibo e di denaro.

La regola del carrello

Pochi sanno che la scelta del carrello della spesa può rivelarsi determinante ai fini del conto alle casse. Se puntiamo su un carrello di grosse dimensioni, infatti, il cervello cercherà di colmare il senso di disagio derivante dagli spazi vuoti, e tenderà a riempirli anche con articoli superflui.

È opportuno invece optare per un carrellino di dimensioni minori o per gli appositi cestelli da infilare al braccio: con questa semplice strategia è possibile risparmiare fino al 40% ad ogni spesa!