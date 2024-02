Truffa INPS: occhio ai finti SMS | Ci stanno cascando tutti

Truffa Inps, occhio agli sms fallaci. In troppi si stanno facendo abbindolare!

Non si sa può come fregare la gente. O meglio, se le tentano davvero tutte, ma proprio tutte, per cercare di farlo. E la cosa più terribile e preoccupante è che purtroppo fin troppe persone ci cascano negli imbrogli. Ciò fa davvero molto male al cuore. E in tanti si lamentano del fatto che a essere imbrogliati sono perlopiù i loro nonni o genitori che si avvicinano all’anzianità.

E ciò fa salire il sangue alla testa perché si intuisce che i malviventi tendano a colpire quelle fasce di età che secondo loro sono più malleabili e ingenue. Inoltre se non particolarmente avvezze usare il Web e i Social, oltre che le varie app di messaggistica istantanea, spesso sono solite a dare adito a messaggi fallaci, cliccando su link o rispondendo quando magari volevamo semplicemente cancellare la comunicazione.

Di testimonianze simili ne troviamo purtroppo a iosa ovunque ed è anche per questo motivo che i truffatori insistono, e pure a spron battuto per la verità, in tale direzione. Ora hanno pensato bene di far cadere nel tranello spacciandosi tramite sms niente meno che per l’Inps. Ovviamente nel farlo cercano di essere credibili al massimo.

Truffa Inps, occhio ai finti sms

Anche il fatto, se ci pensiamo bene, di sfruttare il messaggino sul telefono fa intendere che chi vogliono maggiormente colpire siano i pensionati, che sperano il più delle volte in cambiamenti più che positivi per quanto concerne gli aumenti delle pensioni che in effetti a Marzo ci saranno.

Detto ciò, non è che solo loro lo ricevono. Difatti i delinquenti cercano di colpire un po’ tutti. Ovviamente parliamo di persone maggiorenne e che lavorano perché se uno è uno studente e non è chiaramente iscritto all’Inps in alcun modo la truffa non può reggere e funzionare fin dall’inizio. Tuttavia, sapete che cosa induce a leggere l’ sms e a dargli adito?

Come difendersi

In sostanza in esso si invita la persona che lo riceve a darsi una bella mossa a provvedere ad aggiornare i propri dati per continuare a beneficiare dei fari benefici per l’appunto dell’ Inps. E nel farlo viene pure posto un bel link ove cliccare. Ovviamente mai e poi mai bisogna farci un salto se non vogliamo che ci freghino in men che non si dica i fatti nostri.

E con ciò parliamo pure dei nostri dati sensibili. Ergo in un battito di ciglia potrebbero avere l’accesso ai nostri conti correnti e carte di credito oltre che di debito, quindi rubarci tutti i nostri risparmi. Insomma, stiamo davvero molto attenti se riceviamo un messaggio di questo tipo. Blocchiamo il mittente e poi cancelliamolo subito.