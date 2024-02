Mal d’auto, l’ingrediente segreto per combatterlo è nella tua cucina | Costa pochi centesimi

Ecco il trucco definitivo per debellare per sempre il fastidioso mal d’auto: il segreto è già dentro la dispensa di casa tua!

Il cosiddetto “mal d’auto” consiste in un fastidioso senso di malessere che molte persone provano durante i viaggi in automobile, come se il corpo si ribellasse all’immobilità forzata e claustrofobica, nonché al moto stesso del veicolo.

La cause possono essere molteplici: in primo luogo, il movimento costante della vettura può confondere il sistema vestibolare dell’orecchio interno, responsabile dell’equilibrio.

Secondariamente, il campo visivo limitato all’interno dell’abitacolo può causare uno squilibrio tra ciò che vediamo e quello che percepiamo a livello fisico. Infine, l’odore dell’auto nuova, particolari profumazioni o il calore possono contribuire a peggiorare il senso di nausea e le vertigini.

Esistono in commercio diversi farmaci per contrastare il mal d’auto, come il dimenidrinato e la maclizina, che agiscono bloccando i recettori del cervello responsabili del malessere, oppure la scopolamina e i cerotti transdermici, che impattano invece sul sistema nervoso centrale, ma non si tratta ovviamente di prodotti senza controindicazioni. Esiste però un ingrediente di uso comune in grado di azzerare qualsiasi fastidio derivante dai tragitti in auto, anche prolungati!

Allarme mal d’auto: le strategie vincenti da attuare

Per scongiurare il rischio di soffrire di mal d’auto improvviso, possiamo attuare alcuni comportamenti che ne evitano la comparsa, posizionandoci sul sedile del passeggero, proprio a fianco del guidatore. Questa tattica consente di godere di una panoramica più ampia, e permette inoltre di controllare l’orizzonte e la velocità di crociera dell’auto. In questo modo il cervello riceve, attraverso gli occhi e le orecchie, tutte le informazioni necessarie a calmare gli scompensi interni.

La cinetosi, inoltre, si acuisce durante i tragitti troppo lunghi o durante la percorrenza di strade particolarmente tortuose: compiere delle soste e pianificare il viaggio può rappresentare un valido aiuto. È sconsigliabile invece leggere dei libri o fissare lo sguardo sullo smartphone mentre la vettura procede: questi comportamenti ingannano il cervello, dandogli l’impressione di stabilità, mentre il resto del corpo percepisce il movimento.

L’alleato casalingo contro il mal d’auto

Lo zenzero è una radice aromatica e molto diffusa che vanta proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e soprattutto emetiche; viene inoltre utilizzata frequentemente in cucina, per insaporire tisane e dessert e… è ottima contro il mal d’auto!

Può essere consumata anche in capsule o in polvere, ma gli amanti del gusto piccante possono anche masticarne un pezzetto prima di partire per un viaggio in auto. È infine possibile grattugiarla e lasciarla in infusione alcuni minuti in una tazza di acqua calda, e quindi sorseggiare la bevanda dopo aver eliminato i frammenti: questo trucco antichissimo era impiegato anche dai marinai durante la navigazione in acque burrascose!