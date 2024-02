Truffa Agenzia delle Entrate, se ti arriva questa email non cliccare mai | Ti rovinano

Truffa Agenzia delle Entrate, se dovesse arrivarti in posta questa email non aprirla mai. E non cliccare sul rimborso o sono dolori!

In un mondo che va sempre più a rotoli e dove il dio denaro comanda sempre e comunque su ogni cosa, facendoci dimenticare in angoli polverosi i sentimenti e i veri valori, le truffe sono sempre più all’ordine del giorno. Diciamo che ce ne sono per tutti i gusti e che toccano un po’ tutti gli ambiti, anche quelli più impensabili.

Ovviamente con il fatto che i soldi siano sempre meno e che molte persone abbiamo tristemente perso il lavoro, o comunque visto drasticamente ridotte le loro ore lavorative, i furbetti del quartierino aumentano. In certi casi però dobbiamo definirli, senza se e senza ma, degli autentici delinquenti.

Certo, i classici topi d’appartamento, così come quelli che si dedicano a svaligiare realtà commerciali o a rubare macchine, ci sono ancora ma ad essi si sono affiancati sempre più ad altri che agiscono senza nemmeno metterci la faccia. Parliamo di quella fitta schiera di malviventi che puntano al Web per mettere in atto i loro terribili intrighi.

Truffa Agenzia delle Entrate, se ti arriva questa email non cliccare su rimborso o sei spacciato

Chiaramente se hanno scelto questo terreno è perché ormai è molto fertile. Tutti lo usiamo ogni giorno sia per motivi di lavoro che per altri privati. Lo stesso possiamo dire delle numerose app di messaggistica istantanea che sono tuttora in circolazione. Non per nulla la più famosa e sfruttata, ovvero WhatsApp, è sovente tenuta in considerazione come lo strumento per attivare svariate truffe.

Lo stesso poi possiamo dire dei Social, le cui piattaforme nuove spuntano di continuo proprio come funghi su un prato dopo un’intensa giornata di pioggia. Pure le email le usiamo di continuo, soprattutto per riceve e inviare comunicazioni ufficiali. Ed è per questo che i manigoldi hanno ideato una truffa che viaggia tramite questo mezzo di comunicazione. Non aprite se ve ne arriva una da parte dell‘Agenzia delle Entrate che vi parla della possibilità di rimborsi per alcune spese fatte e pagate.

Come difendersi

Ovviamente il vero mittente non è questa Ente ma un pericoloso criminale. Quel che dovete fare, prima di eliminare suddetta email anche dal cestino, è bloccare l’indirizzo. Evitate poi come la peste di rispondere e di cliccare sull’opzione rinnova segnalata nel esto. Se lo farete andrete nei guai e pure belli tosti.

Difatti in questa maniera vi saranno rubati i vostri dati ,compresi quelli sensibili e vi saranno installati malware in men che non si dica sul vostro pc o dispositivo di rete mobile, a seconda del mezzo che usate, senza che ve ne accorgiate. E questo potrà portarvi a vedere ben presto i vostri conti prosciugati, così come rubati i varia accessi ai vostri profili Social.