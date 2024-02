Bonus patente: non devi più pagare per il rinnovo | Ti basta presentare questo foglio

La legge prevede una possibilità interessante per gli automobilisti che effettuano il rinnovo della patente: la spesa è detraibile.

Il rinnovo della patente rappresenta un passaggio cruciale per ogni guidatore, e garantisce che i conducenti siano a conoscenza delle ultime normative e dei regolamenti stradali, nonché il possesso fisico di un documento valido e riconosciuto dalla Autorità competenti.

Per avviare il processo di rinnovo, è essenziale prendere atto delle scadenze indicate sul documento e agire con tempismo, provvedendo al compilamento di alcuni moduli e sottoponendosi agli esami medici che attestano le capacità fisiche del guidatore.

Mantenere la propria patente aggiornata non è solo un obbligo legale, ma si configura anche come un atto di responsabilità, ed evita l’assegnazione di gravose sanzioni. Inoltre, tale procedura garantisce che i conducenti siano in condizione di provvedere autonomamente alla gestione del mezzo e delle pratiche legate alla guida.

Pochi sanno, però, che la visita medica può essere detraibile in sede di Dichiarazione dei Redditi: ecco cosa prevede la normativa vigente.

Rinnovo della patente: la visita medica è deducibile

L’Agenzia delle Entrate ha diramato una circolare, la 7/E del 2021, in cui ha stabilito che la visita medica in sede di rinnovo della patente può essere deducibile, sia per quanto riguarda le prestazioni rese da un medico generico, che per quelle offerte da uno specialista.

Le spese per rinnovare la patente, quindi, sono equiparate a quelle sostenute per ottenere certificati di idoneità fisica, e sono pertanto detraibili al 19%. Nella Dichiarazione dei Redditi, con il modello 730/2024, sarà quindi possibile indicare l’importo della visita, a patto di superare l’importo della franchigia, anche nel caso essa sia stata effettuata da familiari a carico. Essa può essere inoltre sommata a eventuali prestazioni sanitarie, come le visite dallo psicologo o dal fisioterapiste, nonché alle spese per dispositivi medici e i ricoveri ospedalieri. La detrazione riguarda non solo gli automobilisti, ma anche coloro che rinnovano la patente di moto, camion e altri veicoli a motore.

Come si effettua il rinnovo della patente

Per rinnovare correttamente la patente di guida, occorre recarsi presso la Motorizzazione Civile e presentare una marca da bollo da 16 euro, il modulo di rinnovo già compilato (scaricabile da sito web), l’attuale patente e un documento di identità valido.

Sono richieste anche due fotografie recenti e il certificato medico succitato, in modo da verificare l’idoneità alla guida del richiedente.