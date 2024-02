Pensioni, se rientri in questa quota perdi subito il 20% | Ecco a chi tocca la legge criminale

Possono esserci persone che decidono di andare in pensione in qualsiasi momento. La cosa è realmente fattibile?

Ci sono ormai tantissime persone che, prima ancora della pensione, sono preoccupate per la questione del lavoro. Trovarlo sta diventando sempre più difficile, soprattutto per i giovani ma non solo. Ciò capita primis perché sono richiesti titoli di studio anche in età sempre più avanzata e anche per numerosi altri lavori per cui prima non servivano, e poi perché carenti di esperienza.

A giocare contro in questo caso sono due fattori principali. Il primo è che ci sono sempre meno posti di lavoro disponibili per i già poco fa citati giovani, a causa di pensionati lavoratori, affatto arresi al loro destino e che non accettano la vecchiaia e una vita da pensionati a casa tutto il giorno e dall’altra gli stessi che lamentano assegni pensionistici fin troppo bassi.

Inoltre i ragazzi di oggi, con o senza reali possibilità economiche, tendono a voler studiare fino a tardi, alcuni con determinazione mentre altri nell’illusione di svolgere un domani una professione ben remunerativa, con la falsa idea di poter lavorare di meno e guadagnare di più. Diventare ricchi è difficile ma non impossibile. In ogni caso al tempo stesso occorrono tanto impegno e ingenti sacrifici.

Il problema della pensione

Altra cosa che sicuramente non aiuta è il periodo di forte crisi e di perpetui rincari che sta giocando a svantaggio di tutti quanti, dal momento che per l’appunto, dato che essi hanno toccato tutti i settori, sono sempre molte meno coloro che sono disposti ad investire per paura dei rischi. Troviamo infine un’ulteriore categoria di persone, ovvero coloro che sono troppo stanchi e/o avanti con l’età.

Altri ancora possono aver vissuto una vita di stenti e pertanto stanno accarezzando l’idea di poter andare in pensione anticipatamente, anche per potersi dedicare ad altre cose nel corso delle loro giornate. Ma andarci anzitempo e in qualsiasi momento è possibile? A quanto pare sì, se si parla di Quota 41. Di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Pensione anticipata a Quota 41

In questo caso la Quota 41 avverrà attraverso il ricalcolo tramite il sistema di ricalcolo contributivo. Capace di portare a tagli in percentuale fino al 20% sulle pensioni. Una pensione anticipata ordinaria raggiungibile a 42 anni e con 10 mesi contributivi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Tuttavia quest’ ultimi devono rientrare nelle categorie di Caregiver del coniuge o di un parente di primo grado da 6 mesi. O ancora ci deve essere l’ invalidità almeno al 74%, o si deve parlare di disoccupati privi di indennizzo da almeno tre mesi e di addetti a lavori usuranti da 7 anni nei recenti ultimi 10 anni da ora. Si pensa in poche parole ad un’estensione di Quota 41 a tutte le categorie lavorative ma con un taglio del 20% sulla pensione.