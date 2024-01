Auto, ecco il trucco segreto mai svelato prima d’ora: finalmente la svolta che salva milioni di italiani al benzinaio

Buone notizie per gli automobilisti: da oggi è possibile sfruttare un trucchetto incredibile alle stazioni di rifornimento.

Conoscere bene la propria automobile risulta fondamentale per garantire al conducente e agli accompagnatori viaggi sicuri ed efficienti, a partire dalla comprensione degli elementi di base, come l’olio, il liquido dei freni e la pressione degli pneumatici.

Controlli regolari e certosini di queste componenti consentono infatti di prevenire guasti improvvisi, e aumentano inoltre il ciclo vitale del mezzo stesso, scongiurando salassi dal meccanico di fiducia.

La familiarità con la propria vettura implementa, ovviamente, anche la sicurezza personale e stradale: sapere come rispondere a segnali luminosi o a suoni anomali provenienti dal veicolo permette di identificare potenziali problemi meccanici prima che diventino gravi.

Infine, la prontezza nel gestire situazioni di emergenza, come i classici pneumatici a terra, può fare la differenza tra un fastidioso inconveniente e un rischioso incidente stradale.

L’importanza di conoscere a fondo la propria automobile

La conoscenza della tecnologia a bordo, inoltre, come i sistemi di frenata antibloccaggio (ABS) o il controllo elettronico di stabilità (ESC), consente al conducente di sfruttare appieno i dispositivi di sicurezza del veicolo. Comprendere anche il funzionamento degli airbag e il corretto posizionamento delle cinture contribuisce significativamente a proteggere gli occupanti dell’automobili, scongiurando le eventualità più gravi.

La manutenzione preventiva e la tempestiva risoluzione dei problemi sono quindi facilitati dalla conoscenza approfondita del proprio mezzo, riduce gli eventuali costi di riparazione e preserva anche il valore della vettura nel tempo. Infine, la comprensione delle specifiche tecniche del veicolo può facilitare le interazioni con i meccanici, e migliorare la comunicazione durante l’assistenza o le riparazioni, comprimendo i tempi e anche i costi degli interventi. In alcuni casi, però, gli automobilisti trascurano un dettaglio fondamentale durante le sessioni di rifornimento ai distributori di benzina o diesel, e si smarriscono nel proverbiale bicchiere d’acqua: vediamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Come procedere a colpo sicuro alla stazione di rifornimento

Stiamo parlando di una casistica assai diffusa, ma molto spesso omessa dagli istruttori durante i corsi di guida teorici e pratici. Molti automobilisti, infatti, giungono presso il distributore di carburante prescelto e scordano improvvisamente il posizionamento del serbatoio. Esso può essere infatti situato sul lato posteriore destro o sinistro della vettura, e il conducente deve parcheggiare l’auto in modo appropriato, consentendo così alla pompa di raggiungere agevolmente la bocchetta per il rifornimento.

In caso di dubbio dell’ultim’ora, però, la tecnologia viene in nostro soccorso. È sufficiente consultare il quadrante elettrico sul cruscotto, proprio in prossimità del segnale che indica la pompa: spesso accanto a esso è presente una freccia che indica il lato in cui è situato il serbatoio!