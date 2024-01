Se stai mangiando troppo riso rischi grosso: ecco costa stai sbagliando nella tua alimentazione

Se stai mangiando troppo riso, datti una calmata! Grave errore per la tua alimentazione e non solo.

Forse in molti non se ne rendono conto ma con l’avvento sempre più massiccio di ristoranti giapponesi e cinesi e con la vera moda del sushi mangiamo molto più riso del previsto. Se da un lato nel Nord d’Italia vanno poi fortissimi, nei periodi autunnali e invernali in primis, i vari risotti ora pare che pure a Sud non se ne riesca più a fare meno.

Quando fa caldo poi è davvero dira dire di no a una bella insalata sempre a base di riso. Inoltre si tende a mangiarne parecchio dal momento che si sostiene che faccia ingrassare meno rispetto alla pasta. In realtà, come rivelano gli esperti, a farci arrivare dei kg di troppo sono i condimenti eccessivi e i sughi fin troppo elaborati.

Fatto sta che ora si sostiene che non faccia poi così bene mangiare troppo riso. Del resto si sa, come recita un famoso quanto veritiero detto popolare, il troppo storpia. E quando parliamo di dieta, intesa come alimentazione, dovremmo saperlo molto bene. Peccato che poi, vuoi per la gola o la fretta, ce lo dimentichiamo e pure con una certa facilità.

Stai attento se stai mangiando troppo riso, rischi davvero grosso

Ovviamente se chiedessimo una mano in tale direzione a un bravo nutrizionista ciò non accadrebbe. Tanto più che non dobbiamo chiedere il suo aiuto solo se vogliamo dimagrire ma anche se è nostro desiderio imparare a mangiare bene. Il che non significa affatto, come ancora oggi in tanti erroneamente pensano, fare la fame. Anzi!

Difatti per stare bene bisognerebbe mangiare di tutto senza fare enormi rinunce e soprattutto evitando come la peste di esagerare con l’assunzione di un particolare alimento. E ora nel mirino, come poco fa già menzionato, c’è il riso. Per quale motivo bisognerebbe andarci più piano del solito con il suo consumo?

Fai il pieno di arsenico

In esso è contenuto il cosiddetto arsenico inorganico che può espandersi soprattutto se riscaldiamo più volte il riso dopo che lo abbiamo cotto. Dunque se ci è avanzato dal pranzo, dobbiamo cucinarlo la sera stessa creandoci magari le classiche polpettine che poi dobbiamo consumare immediatamente.

Tornando all’arsenico inorganico, se assunto in piccole quantità non risulta particolarmente nocivo, al contrario lo può essere eccome. Ed è per questo motivo, capite bene, che sarebbe meglio non gustare troppi piatti di riso. Anche perché altrimenti ci potrebbe pure essere il rischio, secondo gli esperti, di vedere il triste arrivo di effetti cancerogeni.