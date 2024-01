Rivoluzione 2024: puoi aumentare la tua pensione fino a 735 euro | Il segreto sta in questo trucco

Con la reintroduzione dell’incremento al milione, le pensioni potrebbero subire significativi aumenti: ecco tutti i dettagli.

Nel 2001 il Governo Berlusconi ha introdotto il cosiddetto incremento al milione, una manovra volta ad aumentare le pensioni fino al raggiungimento del milione di vecchie lire.

Forza Italia avrebbe intenzione di replicare l’iniziativa entro la fine della legislatura, portando le pensioni minime a 1.000 euro, ma nonostante l’incremento straordinario del 2,7% introdotto dalle Legge di Bilancio 2023 tale soglia appare ancora lontana.

Inoltre, per accedere all’incremento al milione, i richiedenti dovranno soddisfare due requisiti: uno di tipo anagrafico e uno economico.

Occorre inoltre considerare che l’importo della maggiorazione e i limiti di reddito cambiano di anno in anno per effetto della rivalutazione. Per quanto riguarda il 2024, fa quindi fede la circolare n.1 dell’Inps dello scorso gennaio, in cui sono indicati i limiti di reddito e i valori aggiornati al costo della vita.

Incremento al milione 2024: ecco chi ne ha diritto

Potranno accedere all’iniziativa i pensionati che abbiano compiuto i 70 anni di età, anche se esiste la possibilità di abbassare tale requisito contributivo. Se il pensionato riesce a far valere fino a 5 anni di contribuzione, infatti, può entrare nella platea degli aventi diritto anche a 65 anni. Per gli invalidi civili al 100%, invece, il limite anagrafico si abbassa a 18 anni, a patto di soddisfare i requisiti reddituali.

Inoltre, vi sono alcune soglie che costituiranno un titolo preferenziale per l’approvazione della richiesta; in primis un reddito individuale del richiedente pari a 9.555,65 euro, oppure coniugale di 16.502,98 euro. Verranno però esclusi dal calcolo il reddito della casa di proprietà, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, il bonus tredicesima e i trattamenti di famiglia. Con l’incremento al milione la pensione può ricevere un aumento fino al trattamento minimo maggiorato di 136,44 euro. Tale trattamento minimo nel 2024 è fissato a 598,61 euro, soglia che con l’accettazione della richiesta potrebbe arrivare a 735,05 euro. Anche per tutti gli altri importi la maggiorazione sarà sempre pari a 136,44 euro.

Come inviare la domanda per l’incremento al milione

Al pari di ogni altra prestazione Inps, anche la richiesta per l’incremento al milione andrà effettuata telematicamente dal portale dell’agenzia. Sul sito è inoltre possibile controllare tramite il servizio “Consulente digitale delle pensioni” se l’utente possiede i requisiti per ricevere le maggiorazioni previste e per recuperare fino a 5 anni di arretrati.

In caso di dubbi, inoltre, consigliamo di contattare i CAF o i commercialisti di fiducia, in modo da avere una panoramica chiara ed esaustiva della propria posizione contributiva.