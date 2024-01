Noleggio auto: adesso è possibile farlo senza la tua carta di credito | Questo trucco salverà il tuo portafoglio

Da oggi, noleggiare un’auto senza la carta di credito è possibile: ecco quali documenti presentare e le condizioni per il via libera.

La pratica del noleggio auto offre una serie di vantaggi che la rendono appetibile, conveniente e flessibile per molti utenti della strada. In primo luogo, essa fornisce un accesso temporaneo a un veicolo senza la necessità di un impegno a lungo termine o l’acquisto di un’auto.

Per tale motivo, il noleggio auto risulta particolarmente utile a quanti hanno esigenze di mobilità frequenti oppure occasionali, come nel caso di viaggi all’estero o trasferte di lavoro.

La varietà di modelli disponibili, inoltre, consente di scegliere un veicolo adatto alle specifiche esigenze, come una vettura compatta per gli spostamenti cittadini o un SUV per tragitti più lunghi, e la garanzia di assistenza stradale con manutenzione programmata riduce i costi imprevisti per i fruitori del servizio.

Per chi viaggia, il noleggio auto offre la libertà di esplorare le destinazioni in programma in modo indipendente, evitando le limitazioni dei mezzi pubblici, nonché la possibilità di restituire il veicolo in luoghi diversi da quello di consegna, minimizzando i ritardi sulla tabella di marcia. Spesso tale procedura implica l’utilizzo di una carta di credito, in modo da tutelare l’agenzia che concede la vettura a noleggio; negli ultimi tempi, però, è possibile aggirare questa prassi, scopriamo in quali casi.

Noleggio auto senza carta di credito

Alcune compagnie di noleggio hanno recentemente scelto di concedere i propri mezzi anche agli utenti che non dispongono di una carta di credito, in modo da soddisfare le loro esigenze. In alternativa, vengono accettate infatti carte di debito, prepagate o altre forme di pagamento, come i bonifici bancari. Tuttavia, è importante chiarire che alcune agenzie potrebbero richiedere una cauzione o un deposito più elevato, in modo da tamponare preventivamente ipotesi quali furti, sinistri stradali o danneggiamenti ai mezzi in concessione.

È necessario inoltre che le carte di debito o prepagate siano nominative, e che riportino quindi il nome stampato del titolare, che dovrà coincidere con l’identità del conducente del mezzo noleggiato. Alcune compagnie vincolano inoltre l’utente alla sottoscrizione di assicurazioni al fine di annullare le franchigie, opzione che sarà inclusa automaticamente nel momento della prenotazione del veicolo. Sulla prepagata o sul bancomat verranno poi addebitate le spese per il deposito cauzionale, che verrà restituito tramite bonifico bancario; il cliente, al momento del ritiro, dovrà fornire infatti il proprio codice IBAN, e la concessionaria può riservarsi il diritto di annullare la consegna se la qualificazione del cliente dovesse risultare non idonea. Il richiedente dovrà inoltre fornire la propria patente di guida in corso di validità, i documenti di identità con foto e l’eventuale biglietto aereo di ritorno.

Informazioni aggiuntive

Sebbene il noleggio auto senza carta di credito stia conoscendo un’espansione sempre maggiore, è buona norma stabilire preventivamente con la compagnia di riferimento le condizioni del noleggio, in modo da evitare brutte sorprese al momento del ritiro.

Una comunicazione trasparente e consapevole, infatti, evita gli intoppi e consente infine di stabilire un rapporto di fiducia che potrebbe rivelarsi utile anche in tempi futuri.