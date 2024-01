5000 euro sul tuo conto entro il 29 Febbraio: se fai parte di questa lista ti arrivano immediatamente

Ultimi giorni utili per ottenere il vantaggioso Bonus di 5.000 euro dedicato ai privati e alle aziende: scopri come ottenerlo.

Negli ultimi anni i Governi che si sono avvicendati hanno ideato e offerto ai cittadini numerosi Bonus per contrastare il carovita e gli effetti dell’inflazione, permettendo loro, inoltre, di apportare migliorie alle rispettive abitazioni.

Dopo il parziale flop del Bonus 110% destinato all’implementazione dell’efficienza energetica degli stabili e delle strutture ad uso abitativo, scatta l’ultima possibilità di ottenere un rimborso per quanti vogliono installare in casa un impianto per la depurazione e il filtraggio dell’acqua.

Tale scelta permette di abbattere i consumi di acqua confezionata e, conseguentemente, anche quelli di plastica, garantendo completa autonomia idrica agli aventi diritto.

Il Governo, però, non ha confermato la misura anche per gli anni a venire, e sarà possibile richiedere il Bonus solamente entro il 29 febbraio 2024, pena il mancato accoglimento della domanda.

Bonus per l’acqua potabile fino a 5.000 euro

Nel 2024 il Bonus per l’acqua potabile è stato finanziato con 500.000 euro, a differenza del milione stanziato nel 2023, ma i rubinetti stanno per sigillarsi in via definitiva.

Il 29 febbraio 2024 rappresenta infatti il termine ultimo entro il quale presentare le richieste presso l’Agenzia delle Entrate, domande che dovranno essere surrogate dalla documentazione inerente la spesa sostenuta. Il Bonus prevede infatti il rimborso pari al 50% sugli interventi compiuti per riqualificare l’impianto idrico, ovvero operazioni volte a purificare e rimineralizzare l’acqua di casa. L’iniziativa è rivolta sia ai privati cittadini, che alle aziende. Per le famiglie, il tetto massimo di spesa che garantisce l’agevolazione è fissato a 1.ooo euro, e vale per ogni singolo immobile: in totale i beneficiari riceveranno quindi un rimborso di 500 euro. Per le aziende e le partite IVA in genere, invece, la situazione migliora notevolmente. Questi potenziali aventi diritto possono infatti ricevere un indennizzo fino al tetto massimo di 5.000 euro.

Come ottenere il Bonus per l’acqua potabile

Per ricevere il vantaggioso rimborso, occorrerà aver sostenuto le spese entro il termine del 29 febbraio e consultare la sezione apposita del sito di Agenzia delle Entrate. In seguito, i richiedenti dovranno trasmettere la documentazione in loro possesso a ENEA, con tempi e modalità che sono indicati sulla piattaforma dello stesso ente.

Ricordiamo che il Bonus copre l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, di rimineralizzazione, di raffreddamento e di addizione di anidride carbonica alimentare, interventi che dovranno essere attestati dalla relativa documentazione.