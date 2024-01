Auto da 100.000 euro abbandonate: il motivo è impensabile | Neanche la polizia ha potuto crederci

Oltre 3.000 auto di lusso abbandonate, e ognuna di loro vale circa 100.000 euro: il clamoroso caso del parcheggio fantasma a 5 stelle.

Solitamente, chi ha la fortuna di guidare un bolide extralusso tutela la propria vettura come se fosse un’estensione del suo stesso corpo: ne cura meticolosamente la carrozzeria, provvede ai tagliandi e deterge gli interni con premura materna.

Lo stesso vale, ovviamente, per i parcheggi: chi dispone di una quattroruote di prima classe, la affida solamente a strutture vigilate e soprattutto coperte, in modo da preservarla dagli eventi climatici e dagli atti di vandalismo.

Esiste però uno specifico parcheggio in Canada ove sostano da anni circa 3.000 automobili a marchio BMW e Mini, e tali automobili risultano completamente abbandonate nonostante il loro valore di mercato. I modelli più costosi di BMW, infatti, toccano la soglia record di 100.000 euro cadauno, eppure nessuno li reclama, per quale ragione?

Scopriamo insieme lo strano caso del parcheggio fantasma a 5 stelle, una storia talmente paradossale da risultare quasi incredibile!

Il parcheggio delle auto abbandonate ad Halifax

Correva l’anno 2015, ed una mastodontica nave cargo diretta al porto di Halifax, in Nuova Scozia, ha finalmente attraccato dopo il lungo viaggio, permettendo al personale di bordo una sosta momentanea. L’imbarcazione trasportava, tra gli altri carichi, anche un lotto di 3.000 automobili BMW e Mini nuove di zecca destinate al mercato canadese, carico rapidamente convogliato in un parcheggio nei pressi della darsena.

Mentre il personale incaricato stilava la documentazione necessaria per la consegna ai rispettivi concessionari coinvolti nella transazione, però, una violenta tempesta di ghiaccio e neve ha in poche ore travolto le rive di Halifax, colpendo di conseguenza anche il deposito dei mezzi. A nulla son valsi gli sforzi degli operatori per proteggere le lussuose vetture: in breve esse sono state flagellate da raffiche di vento fino a 130 km/h e da grandine mista a salsedine. La tempesta ha indugiato sull’area per alcune ore, provocando danni irreparabili a tutti i veicoli. In particolare, anche se le ammaccature su vetri e scocche avrebbero potuto essere recuperate da esperti vetrai e carrozzieri, la salsedine ha compromesso completamente il funzionamento dei circuiti elettrici. E il deposito destinato agli sbarchi, purtroppo, si è in breve tempo trasformato in un cimitero a 5 stelle per il lotto di BMW e Mini.

Il destino delle auto abbandonate

Secondo alcune fonti, le sfortunate vetture del parcheggio di Halifax verranno a breve rottamate e smaltite, in quanto ritenute completamente inservibili anche dal mercato dei ricambi.

Una storia emblematica, e che forse insegna quanto sia importante proteggere le cose preziose… E consultare per tempo le previsioni meteo!