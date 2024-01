Croissant dell’Eurospin, non puoi immaginare chi lo produce: lo pagheresti il doppio | Ecco il marchio segreto finalmente svelato

Nei supermercati Eurospin puoi trovare dei deliziosi croissant prodotti dall’azienda dolciaria numero 1 in Italia… a prezzi stracciati!

La catena di discount Eurospin ha una storia relativamente breve nel mercato italiano, ma in pochi decenni si è affermata come un gigante del risparmio e del made in Italy.

Fondato nel 1993 a Trieste, il marchio Eurospin è nato sotto iniziativa del noto gruppo austriaco Billa, ed è caratterizzato da un modello di business incentrato sulla vendita di prodotti di largo consumo a prezzi accessibili e competitivi.

Eurospin ha in breve tempo conquistato la clientela italiana, e ha conosciuto una rapida e capillare espansione in molte zone del territorio, specialmente in quelle periferiche, e mira attualmente a soddisfare le esigenze degli utenti attenti ai prezzi quanto alla qualità.

In effetti, molti articoli alimentari Eurospin sono in realtà prodotti da prestigiosi marchi del food italiano, inclusi i deliziosi croissant del brand “Dolciando”. Chi li produce in realtà?

I marchi nascosti di Eurospin

Come premesso, molte aziende produttrici di alimenti per la grande distribuzione creano anche delle linee parallele destinate ai discount, ma ugualmente genuine e gustose. Ne è un esempio il riso basmati a marchio “Delizie del sole”, e prodotto in realtà da “Riso Scotti”.

Ma la lista è lunga: i biscotti “Buon Mattino” sono sfornati dalla “Colussi”, e il caffè “Espresso Italia” arriva dai laboratori di “Gimoka”. Molte merendine della “Dolciando” vengono prodotte nei forni della “Balconi”; i tortellini al crudo e quelli ricotta e spinaci a marchio “Tre Mulini” vantano la paternità di Giovanni Rana, mentre i frollini con confettura alle mele “Love is” provengono dalle fabbriche della “Bistefani”. I wursteloni “Tobias” vengono preparati da “AIA”, e quelli da 4 pezzi sono un prodotto “Amadori”. La mortadella in vaschetta “La bottega del gusto” è invece di “Fiorucci”, e i succhi di frutta della “Puertosol” sono la linea parallela della famosissima “Santal”. E per quanto riguarda i croissant? Anche qui, dietro alle fragranti merendine per la prima colazione, c’è uno dei più rilevanti brand dolciari della Nazione!

La paternità dei croissant Eurospin

All’interno dei supermercati Eurospin è possibile reperire i croissant all’albicocca, al cacao e alla crema pasticcera a marchio “Dolciando”, un vero must-have per le colazioni di grandi e piccini.

Rullo di tamburi: incredibile, ma vero, essi sono prodotti dal gigante dei pandori e dei panettoni in Italia, la ditta veronese “Bauli”!