Tergicristalli otturati: basta usare questo trucchetto e torneranno come nuovi | Totalmente gratis

Guidare con i tergicristalli otturati può essere pericolosissimo. Il trucchetto che non ti aspetti e torneranno come nuovi.

La nostra sicurezza alla guida è fondamentale. Guidare in sicurezza infatti è un imperativo categorico, dal momento che ne va assolutamente dell”incolumità sia nostra che dei passeggeri che portiamo a bordo, oltre che ovviamente delle altre persone che sono presenti sulla strada o nelle sue vicinanze.

La visuale deve sempre essere ben chiara e nitida, se si parla del parabrezza, indi per cui è in primis sempre bene tenere la nostra auto il più pulita possibile, e in secondo luogo, quando e se ci dobbiamo spostare con la pioggia, che il tergicristallo sia in ottime condizioni. Non solo per quel che riguarda il movimento corretto, ma anche per l’erogazione dell’acqua.

Lo conosciamo tutti quanti il comando sul volante o sull’apposita levetta. In sostanza tirandolo verso di noi vediamo fuoriuscire l’acqua mista a sapone che poi, unendosi all’azione del tergicristallo, rende pulito il parabrezza. E questo è un discorso valido sia per quello anteriore che posteriore. Inoltre ciò ci consente di sistemare quel tanto che basta per non viaggiare con la visibilità limitata.

L’importanza dei tergicristalli

Come già detto siamo innanzi a un’operazione di grande importanza per quanto riguarda la visibilità sulla strada. Alcuni incidenti infatti possono essere causati dalla visibilità limitata e per certi aspetti un conducente può anche essere sanzionabile se si muove con vetri eccessivamente sporchi.

Per ovviare la problema la cosa di cui sincerarsi subito è che gli ugelli lavavetri, ovvero coloro che erogano l’acqua e sapone, non siano otturati e che vengano tenuti ben puliti. Infatti la mancata erogazione dell’acqua può dipendere da due fattori: o che gli ugelli sono intasati, oppure che manca il liquido lavavetri.

La pulizia degli ugelli per garantire il flusso

La cosa da fare è in primis aprire il cofano e accertarsi appunto che l’impianto sia in buone condizioni e che non manchi il liquido lavavetri nell’apposito scompartimento. Qualora mancasse sarebbe buona cosa ripristinarlo. Se invece il problema appuriamo che è legato agli ugelli, dobbiamo agire diversamente.

Dovremo bagnare con alcol un piccolo batuffolo di ovatta e con esso incominciare a passare sugli spruzzini, versare poi l’antigelo e sturare, con l’ausilio di uno spillo, il foro dell’ugello su cui potrebbe esserci presenza di calcare, che non consente il passaggio del liquido, compiendo movimenti veloci. Servirsi poi, per esser ulteriormente sicuri, come colpo di grazia finale, della pistola di un compressore ad aria.