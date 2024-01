Stipendi molto più alti durante il 2024 solo se fai parte di questa lista: la tua busta paga si gonfierà di molto

Novità in arrivo per milioni di italiani: finalmente una boccata d’aria grazie alle maggiorazioni degli stipendi.

Il carovita e l’inflazione hanno colpito duramente numerose famiglie italiane nel biennio 2022/2023, con rilevanti contraccolpi sullo stile di vita e le abitudini dei singoli nuclei.

Essi hanno dovuto infatti affrontare l’aumento dei prezzi per i beni e i servizi essenziali, incluse le maggiorazioni sul carrello della spesa e i rincari sul carburante, nonché sostenere al contempo i rincari sugli importi dei carburanti e gli oneri fissi, come l’affitto, il mutuo o le utenze per l’energia elettrica, l’acqua e il gas.

In questo scenario molti cittadini hanno maturato anche ansia finanziaria, preoccupazione e stress (in particolar modo i genitori e i soggetti in pregresse condizioni di disagio), ma anche le piccole e medie imprese hanno boccheggiato per lunghi mesi alla ricerca di una tregua.

Smaltita la tornata delle ferie invernali, arrivano finalmente buone notizie: nella recente manovra economica l’esecutivo Meloni ha previsto alcune misure di contrasto alla povertà e a sostegno dei redditi particolarmente bassi. E molte buste paga lieviteranno nel 2024, con somma gioia dei lavoratori: tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Aumenti agli stipendi nel 2024: ecco cosa accadrà nei prossimi mesi

Il 2024 si rivelerà benigno per milioni di lavoratori italiani, le quali buste paga risulteranno maggiorate rispetto all’anno che si è appena concluso. La Legge di Bilancio 2024 ha infatti previsto aumenti generalizzati e adeguati allo stile di vita del ceto medio.

Vi saranno infatti dei ritocchi al rialzo a causa della rivalutazione degli stipendi, che prevede l’introduzione di interessanti sgravi fiscali destinati a incrementare direttamente l’importo della busta paga, e quindi anche il netto mensile in essa contenuto. Il primo sgravio riguarda le buste paga fino a 2.692 euro lordi, che testimonieranno una riduzione fiscale del 9,19% nel settore privato, mentre per i dipendenti pubblici equivarrà all’8,80%. Le mamme lavoratrici con almeno 2 figli potranno invece raggiungere i 3.000 euro annui, come previsto nell’anno precedente.

La riforma Irpef nella manovra 2024

La recente manovra prevede una riforma dell’Irpef, che scende del 2% per chi ha un reddito compreso tra i 15.000 e i 28.000 euro . L’aliquota più bassa, del 23%, spetta attualmente a chi guadagna meno di 15.000 euro, mentre la seconda, del 25%, viene applicata a chi guadagna tra i 15.000 euro e i 28.000 euro.

Grazie alla riforma, queste due tranches saranno invece accorpate, e l’aliquota resterà per entrambe al 23%. Anche i fringe benefit, infine, verranno estesi e maggiorati.