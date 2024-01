4000 assunzioni in Italia solo con il diploma | Lo stipendio fisso è assicurato

Entro la fine di gennaio 2024 è possibile partecipare a numerosi concorsi pubblici sul territorio nazionale: 4.000 nuove posizioni aperte.

I concorsi pubblici rappresentano un meccanismo di selezione per l’accesso a posizioni lavorative all’interno delle Pubbliche Istituzioni. Questi processi si basano solitamente su principi di trasparenza, merito e imparzialità, e garantiscono al contempo la conquista di un posto di lavoro sicuro, e spesso ben remunerato.

La fase di selezione risulta perciò cruciale, e prevede prove scritte, orali, pratiche o valutazioni su titoli e tematiche della materia in esame, e le competenze richieste sono strettamente correlate alle mansioni affidate al ruolo in questione.

Gennaio 2024 risulta cruciale per quanti ambiscono ad ottenere l’ambito status di lavoratore statale, in quanto entro la fine del mese si concluderà la prima e massiva tornata di concorsi pubblici negli ambiti più disparati.

Per ognuno dei concorsi, inoltre, è possibile scaricare il bando dal rispettivo portale e procedere all’iscrizione, nonché l’accesso ai simulatori dei quiz, ai manuali e ai corsi online.

Concorsi pubblici di gennaio 2024

Entro gennaio 2024 è possibile partecipare al concorso Garante Privacy Operativi su Roma e Torino, al corso ARES Sardegna Tecnici Sanitari e al concorso INPS Bolzano Funzionari. E ancora, si ricercano 24 candidati per la Polizia Metropolitana di Roma, e 41 Referendari per la Corte dei Conti, nonché Infermieri per il territorio di Cremona.

Il Comune di Firenze offre 200 posti ad aspiranti Agenti di Polizia Municipale e il Ministero dell’Agricoltura ha messo in palio 462 nuove assunzioni presso i propri uffici amministrativi. E la lista è lunga: vi sono proposte analoghe in Calabria, Veneto, Campania, Calabria, Piemonte ed Emilia Romagna. Da segnalare, in particolare, il concorso bandito dall’Accademia Militare che offre una possibilità di lavoro a 499 nuove reclute tra corpo dei Carabinieri, dell’Aeronautica, Esercito e Marina, e il concorso Dirigenti Scolastici, aperto a 587 docenti italiani.

Requisiti per accedere ai concorsi pubblici

Per tentare la sorte nella Pubblica Amministrazione è sufficiente essere in possesso di diploma o laurea, e consultare tempestivamente l’Applicazione Gazzetta Ufficiale Concorsi disponibile sul PlayStore.

L’interfaccia intuitiva e semplificata del portale permetterà di consultare non solo tutti i concorsi in scadenza a fine gennaio, ma anche le loro specificità e l’area geografica di appartenenza, senza peraltro effettuare l’iscrizione online. È altresì possibile visionare la lista completa sul sito www.concorsando.it nell’apposita sezione dedicata ai bandi. Oltre ai manuali, ai bandi, ai simulatori e ai corsi online potrete trovare anche gli indirizzi dei gruppi di studio su Facebook e Telegram.