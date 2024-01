Diventare tassista adesso è possibile: ecco come conseguire la licenza in maniera gratuita | Finalmente la svolta

Per coloro che si destreggiano bene alla guida ora possono iniziare una nuova professione. Ecco come ottenere una licenza per diventare tassisti.

In un momento come quello che stiamo vivendo oggigiorno, dove la crisi e i perpetui rincari continuano imperterriti la loro corsa sul nostro Paese, può essere d’uopo talvolta doversi reinventare dal punto di vista professionale. Una professione oggi forse un po’ sottovalutata è quella del tassista.

Su questa figura sono state dedicate anche numerose pellicole, sia italiane che internazionali, fa tutte non possiamo non citare il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro assoluto protagonista, ovvero Taxy Driver. Un tassista indubbiamente deve essere una persona in grado di mantenere i nervi saldi e di non lasciarsi travolgere dalle emozioni, dal momento che verrà in contatto con numerosissime persone, con altrettante storie a loro volta.

Per poter avviare questa professione, oltre a possedere la patente B, un tassista deve aver compiuto almeno i 21 anni di età. Numerose altre sono le regole che deve rispettare per il suo lavoro, quali ad esempio mantenere in buono stato di pulizia il suo taxi, conoscere a menadito tutti i percorsi della sua zona, abitare non oltre i 50km da dove intende operare, mantenere l’efficienza del tassametro e occuparsi dei bagagli dei clienti.

Requisiti necessari per un tassista

Da un punto di vista burocratico, al fine di essere abilitato ad esercitare la professione, un tassista deve innanzitutto, come poco fa già giustamente accennato, possedere la classica patente B, essere titolare di un certificato di abilitazione professionale, conseguibile dopo un corso di 2 mesi con esame annesso alla Motorizzazione e, infine, essere iscritto al ruolo provinciale di veicoli adibiti al trasporto non pubblico presso la Camera di Commercio.

Per quel che riguarda il guadagno di un tassista non ci sono in verità cifre precise, dato che molto dipende dalle tariffe e dal numero delle corse. In ogni caso possiamo dire che una corsa media può costare tra 0,90€ e 1,30€ a km con tariffa diurna di 3€ minima e festiva di 5€. Ergo, un tassista che riesce a lavorare 24 giorni al mese per 8 ore al giorno potrebbe guadagnare sui 3690€ lordi, da cui detrarre le varie spese di mantenimento, per un totale netto di 1500€ mensili di stipendio.

Come conseguire la licenza di taxi

Va poi detto che nei periodi di alta stagione potrebbe addirittura triplicare. Dunque si tratta di una ghiotta occasione dunque per degli aspiranti tassisti. In ogni caso c’è pure una nota dolente. Difatti una conditio sine qua non per l’esercitazione è possedere la licenza di tassista, quest’ultimata tra l’altro può essere acquistata, ma a prezzi altissimi. La strada più semplice è affrontare e superare un esame.

Per poterlo fare bisogna innanzitutto prestare molta attenzione ai bandi comunali, dato che si tratta di concorsi a cui iscriversi e partecipare. Una volta iscritti bisogna frequentare un corso della durata di 2 mesi, alla fine del quale deve essere sostenuto un esame orale e uno scritto. Tuttavia i bandi vengono raramente indetti. Chi non volesse seguire questa strada non gli rimane che quella dell’acquisto, che, pur essendo costosissima, è la più breve può anche avvenire tramite mutuo.