Multa immediata se ti fermano al posto di blocco: 173 euro solo per questo errore

Allerta massima per gli automobilisti: se al posto di blocco gli agenti rilevano questa anomalia, scattano multe fino a 173 euro.

I posti di blocco, per quanto possano rappresentare una seccatura per gli automobilisti, costituiscono uno strumento fondamentale per il controllo della circolazione e il monitoraggio del traffico su 2 e 4 ruote.

Gli agenti incaricati verificano infatti non solo le condizioni del guidatore e i suoi documenti, ma anche lo stato del veicolo e la messa a norma delle sue varie componenti.

L’uso delle cinture di sicurezza, ad esempio, è un aspetto fondamentale per la protezione durante un viaggio in auto: le statistiche dimostrano che questi dispositivi riducono notevolmente il rischio di lesioni gravi in caso di incidente. Un altro elemento cruciale è la guida in stato di sobrietà: l’abuso di alcol o stupefacenti implementa notevolmente la probabilità di slittamenti, collisioni e, ovviamente, distrazioni al volante.

La manutenzione dell’auto risulta altrettanto primaria: freni, penumatici e fari devono essere controllati regolarmente per garantire un efficiente funzionamento della vettura: gli incidenti causati dai guasti meccanici possono essere prevenuti tramite check preventivi. E non è tutto: un altro dettaglio, molto spesso trascurato, può mettere a repentaglio la sicurezza dei conducente e dei passeggeri, e fruttare al guidatore imprudente una gravosa sanzione.

Finestrini appannati al posto di blocco: i rischi connessi e le multe previste

Soprattutto nel corso della stagione invernale, gli appannamenti dei finestrini, del parabrezza e del lunotto posteriore rappresentano una minaccia per la sicurezza stradale, e possono comportare rischi significativi per i viaggiatori. Secondo il Codice della Strada, infatti, è prioritario mantenere una visibilità adeguata durante la guida, come recita l’articolo 170.

I finestrini appannati compromettono la visione del conducente e potrebbero facilitare la collisione involontaria con altri veicoli; in questo caso, il guidatore imprudente può essere ritenuto responsabile per il sinistro, e sanzionato con una multa pecuniaria. L’articolo 141 del Codice della Strada, infatti, prevede una sanzione che può spaziare dai 42 euro ai 173 euro, e il veicolo potrebbe inoltre essere sottoposto ad un fermo amministrativo, almeno fino a quando le condizioni non saranno ristabilite, in conformità con il regolamento.

Come risolvere efficacemente l’appannamento dei finestrini

Per rimuovere l’umidità dai vetri del veicolo, è possibile utilizzare il sistema di riscaldamento e sbrinamento dell’auto, o ricorrere al climatizzatore.

Esistono inoltre in commercio alcuni prodotti anti-appannamento specifici che prevengono la formazione di condensa, da utilizzare in abbinata a un panno in microfibra. Essi possono essere conservati, al pari delle catene per la neve, nel bagagliaio dell’auto, e impiegati all’occorrenza. Risulta utile, infine, mantenere in funzione il ricircolo d’aria, impostato però su “aria esterna”. Tale escamotage consente di ridurre rapidamente l’umidità nell’abitacolo.