Lavora come vigile urbano: in arrivo 200 posti in tutta Italia | Basta il diploma

È corsa alle iscrizioni per il concorso dedicato ai Vigili Urbani nel comune di Firenze: rimangono pochi giorni per accedervi.

I Vigili Urbani svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della sicurezza e della regolamentazione del traffico nelle aree urbane; il loro compito si estende inoltre al mantenimento dell’ordine pubblico, specialmente durante le occasioni di convivialità nei vari comuni italiani.

Essi monitorano e regolamentano la circolazione stradale, garantiscono il rispetto delle norme e intervengono in caso di infrazioni, ma sorvegliano anche le aree pubbliche, prevengono i comportamenti illeciti e svolgono una funzione deterrente nei confronti degli episodi criminosi.

In sintesi, il lavoro dei Vigili Urbani è multidimensionale, promuove uno stile di vita sicuro e rispettoso delle norme, e ogni agente risulta arruolato direttamente dallo Stato.

Il comune di Firenze ha recentemente inaugurato un bando per l’assunzione di 200 Vigili all’interno del suo territorio: ecco come accedere al concorso, con le specifiche sui requisiti e le tempistiche per presentare le domande.

Concorso rivolto ai Vigili Urbani del comune di Firenze

Il comune di Firenze ha aperto un concorso rivolto a potenziali 200 nuovi Vigili Urbani che presteranno servizio all’interno del capoluogo toscano: esso è rivolto ai diplomati e il termine ultimo per presentare le domande scade il 26 gennaio 2024.

Ogni assunzione sarà somministrata a tempo pieno e indeterminato, ed è possibile ottenere il contratto semplicemente esibendo il diploma di scuola secondaria o di secondo grado. I partecipanti, inoltre non devono aver superato il 32esimo anno di età ed essere in possesso della patente di guida B. L’iter prevede una preselezione, una prova scritta, un test di accertamento sulle competenze trasversali e una prova finale di resistenza fisica. Quest’ultima sarà frazionata, in particolare, in una sessione di corsa piana di 1000 metri, l’esecuzione del salto in alto e nelle canoniche flessioni.

Come partecipare al concorso per Vigili Urbani del comune di Firenze

Per accedere alle preselezioni occorre compilare la domanda presente sul portale online Reclutamento InPa dopo aver effettuato l’accesso mediante Spid. Gli aspiranti Vigili Urbani devono inoltre possedere una PEC, ed effettuare il pagamento della tassa di iscrizione di 10 euro, come stabiliscono le istruzioni indicate nel bando.

Ultimo, ma non ultimo, le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 26 gennaio 2024, pena il loro mancato accoglimento. È infine possibile sfruttare il simulatore dei quiz online per la prova preselettiva: tale strategia permetterà ai partecipanti di esercitarsi e approfondire gli argomenti richiesti nel test effettivo.