Addio catene da neve: non avrai più l’obbligo di montarle | La notizia che tutti aspettavano da anni

È tempo di pensionare le classiche catene da neve: la nuova e rivoluzionaria tecnologia garantisce una guida sicura in tutte le condizioni.

Sinora le catene da neve hanno rappresentato un equipaggiamento essenziale per affrontare condizioni climatiche avverse durante la guida nei mesi invernali. Questi dispositivi, solitamente costituiti da maglie metalliche o materiali compositi, si applicano alle ruote dei veicoli per implementare l’aderenza delle gomme su strade ghiacciate o innevate.

L’installazione delle catene, però, costituisce spesso una spina nel fianco per milioni di automobilisti: la procedura richiede infatti attenzione e familiarità con la propria vettura. Di fondamentale importanza anche la scelta delle catene stesse: esse devono risultare della dimensione adatta alle ruote, e per garantirne l’efficacia occorre seguire scrupolosamente le istruzioni.

Alcuni modelli possono richiedere persino una tensionatura specifica per evitare slittamenti durante la guida e sviluppare quindi una trazione efficace.

Negli ultimi mesi, però, Hyundai Motors e Kia hanno sviluppato una nuova tipologia di ruote con catene integrate, e l’innovativa tecnologia può essere attivata e disattivata a piacimento grazie ad una struttura metallica con memoria. Le nuove ruote permettono ai guidatori di risparmiare tempo e fatica: vediamo di che si tratta nel prossimo paragrafo.

Le nuove ruote da neve Hyundai e Kia

Hyundai Motor Company e Kia hanno presentato al pubblico la nuova tecnologia “Snow chain-integrated tyre technology” per la guida sulla neve, un sistema che permetterà di incrementare la sicurezza degli utenti della strada sui fondi innevati o ghiacciati.

A differenze delle tradizionali catene da neve, piuttosto complicate da installare e da rimuovere, questa innovazione attiva automaticamente delle catene evolute in lega che vantano memoria di posizione con un semplice pulsante. Un impulso elettrico stimola infatti lo pneumatico ad adattarsi alle condizioni dell’asfalto a seconda delle esigenze, e la shape memory alloy situata all’interno della ruota plasma grazie al suo modulo interno la forma della stessa. Attualmente la tecnologia è in attesa di brevetto in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ed è sottoposta a verifiche tecniche e normative, nonché test sulla durata e sulle performances, ma potrebbe ben presto approdare anche in Europa, Italia compresa.

Il commento di Joon Mo Park

Lo sviluppatore Joon Mo Park ha dichiarato: “Questa tecnologia, che ci auguriamo possa essere introdotta presto sui veicoli Hyundai e Kia, riflette il nostro impegno nel trasformare le tecnologie all’avanguardia in soluzioni concrete a totale vantaggio dei clienti“.

E infine: “Continueremo a sviluppare tecnologie volte a migliorare la sicurezza e la facilità d’uso dei nostri veicoli e che apportino valore ai nostri clienti“.